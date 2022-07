Le biathlète Fillon Maillet est le grand vainqueur de la Coupe du monde pour la première fois

Le biathlète Quentin Fillon Maillet est le grand vainqueur de la Coupe du monde pour la première fois. Le représentant français de 29 ans est sûr de s’assurer le grand monde avec la deuxième place aujourd’hui dans la course avec un départ groupé à Otepää, en Estonie. Il a déjà un avantage incontestable avant les trois dernières courses de la semaine prochaine à Oslo.

A Otepää, Fillon Maillet n’en a pas assez fait dans la course de groupe uniquement pour Sjastad Christiansen de Nor Vetle, qui s’est incliné de moins de six secondes. Le biathlète tchèque Michal Krčmář a terminé 24e parmi les trente partants après trois erreurs sur le pas de tir.

Markéta Davidová a terminé dixième chez les femmes. La Suédoise Elvira bergová a gagné et elle peut encore menacer Marte Olsbu Röiseland, qui a terminé troisième de la course, dans la lutte pour la victoire au classement général du Championnat du monde.

« Je suis plus ou moins sûr pour le Grand Globe, je n’ai qu’à finir vingt-trois, mais je veux gagner. C’est pour ça que je suis un peu frustré, mais à part ça, c’est une belle journée », a déclaré le quintuple médaillé olympique de Pékin. Fillon Maillet, qui compte 870 points et devant Emilien Jacqueline qui est à la deuxième place avec 245 points. « Beaucoup de gens m’ont dit que nous allions célébrer comme il se doit, mais nous avons encore une course à faire et je ne veux pas simplement la quitter. Je préfère m’entraîner et courir plutôt que d’aller à des fêtes », a déclaré Fillon. Maillet.

Le Fillon Maillet met ainsi fin au règne de trois ans de Nor Johannes Thingnes Bö. Il est devenu le quatrième vainqueur du classement général du Championnat de France chez les hommes. Avant lui, Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Martin Fourcade (2012 à 2018) se sont succédé.

Christiansen, deuxième de la course olympique en départ groupé, n’a pas manqué une seule fois, repoussant une frappe de Fillon Maillet dans le dernier tour, qui a conduit une ronde de pénalités. « C’était une journée parfaite. Super piste, super fans et tous les objectifs ont été atteints », a déclaré le Norvégien après la course à la télévision.

Davidová n’avait que 26 ans après le premier tir et le cercle de pénalité, mais il courait très bien. Il a réussi son cinquième temps, n’a commis qu’une seule erreur dans ses trois épreuves de tir restantes et a pris la dixième place. « J’ai passé un bon moment aujourd’hui. J’ai fait ce que j’avais à faire, et malheureusement ce n’était pas suffisant pour la boîte de cette année, mais je serai à la dixième place avec les dix », a déclaré Davidová à la télévision tchèque.

Jessica Jislová s’est écrasée sur la piste après être entrée en collision avec Ingrid Landmark Tandrevoldová de Norvège, a dû faire deux tours de pénalité après le dernier stand et terminer vingt-quatrième. Elvira berg a pris la tête après le dernier stand et s’est imposée avec 4,5 secondes d’avance sur l’Allemande Denise Herrmann, qui a finalement propulsé Olsbu Röiseland à la troisième place.

CM de biathlon à Otepää (Estonie) – courses avec départs groupés :

Hommes (15 km) : 1. Christiansen (Nor.) 34:29.6 (0 tour de pénalité), 2. Fillon Maillet (Fr.) -5.9 (1), 3. Bakken (Nor.) -15.5 (1), 4. Guigonnat (Fr.) -30.5 (0), 5. Lesser (Allemagne) -38.6 (1), 6. Hofer (It.) -46.4 (2), 7. Andersen (Nor.) -49.9 (2), 8. Jacquelin (Fr. ) -52.5 (1), 9. Samuelsson (Suède) -55.7 (1), 10. Laegreid (Nor.) -1 : 01.9 (3), …24. aubergiste (République tchèque) -2:37.7 (3).

Rang SP actuel (après 19 des 22 courses) : 1. Fillon Maillet 870, 2. Jacquelin 625, 3. Samuelsson 596, 4. Christiansen 594, 5. Laegreid 574, 6. T. Bö (Nor.) 545, …28. aubergiste 274, 64. Vaclavik 45, 65. Trimestriel (tous deux en République tchèque) 44.

Femmes (12,5 km): 1. E. bergová (Suède) 34:41.6 (1), 2. Herrmannová (Allemagne) -4.5 (2), 3. Röiselandová (Norvège) -4.8 (1), 4. -15.2 (3), 8 Eckhoff (Norvège) -17.4(2), 9. H.berg (Suède) -27.1(2), 10. Davidova -40,4(2), …24. Jislova (tous deux en République tchèque) -2:26,7 (2).

Rang SP actuel (après 19 courses sur 22) : 1. Röiselandová 807, 2. E. bergová 725, 3. H. bergová 618, 4. Alimbekavá (Bl.) 589, 5. Hauserová (Autriche) 577, 6. Wierová (It . ) 548, …12. Davidova 454, 19. Jislova 365, 70. Charvatova 33, 72. Puskarčíková 30, 88. Voborníková et Vinklárková les deux 12, 98. Chaleureuse (tous en République tchèque) 5.