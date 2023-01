Pour la première fois, les personnes les plus riches du monde sont les Européens. Arnault de France a renversé Musk

Le propriétaire de la société Internet Twitter, Elon Musk, n’est plus l’homme le plus riche du monde. L’homme d’affaires français Bernard Arnault, copropriétaire de la maison de couture LVMH, l’a éliminé de la première place. Pour la première fois, les Européens sont en tête de liste des personnes les plus riches, a rapporté Bloomberg.

La fortune d’Arnault est actuellement estimée par Bloomberg à 171 milliards de dollars (3,9 billions de couronnes), tandis que celle de Musk est estimée à 164 milliards de dollars (près de 3,5 billions de couronnes). Bloomberg met à jour quotidiennement son index des milliardaires. Arnault, 73 ans, avait remplacé Musk, 51 ans, comme la personne la plus riche de la planète cette année, mais maintenant la différence dans leurs actifs totaux est plus importante. Au cours du second semestre de cette année, Musk a connu une chute spectaculaire – dans le passé, il était facilement en tête des listes des personnes les plus riches, et ses actifs à un moment donné valaient jusqu’à 340 milliards de dollars (près de 7,8 billions de couronnes) . . Mais il a diminué de plus de 100 milliards de dollars depuis janvier de cette seule année. Le départ de la première place est le premier de Musk depuis septembre dernier, lorsqu’il est arrivé deuxième, derrière le co-fondateur de la société Internet Amazon, Jeff Bezos. Il occupe désormais la quatrième place. Une baisse du cours de l’action de la société automobile Tesla, dans laquelle Musk détient des actions et des dérivés financiers connexes, ainsi que sa décision d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars ont contribué à la baisse de la fortune de Musk.