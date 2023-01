La santé de Jiřina Bohdalová était différente. Les dernières nouvelles de l’hôpital

L’actrice Jiřina Bohdalová (91 ans) n’a pas été hospitalisée en raison d’une fracture vertébrale. Il souffrait de douleurs d’une fracture de la colonne lombaire, a révélé son médecin traitant, Petr Neužil. Le personnel de TV Nova a réussi à découvrir que l’artiste se remettait de problèmes de santé à la maison et se préparait pour Noël. Cependant, il doit prendre soin de lui.

L’actrice Jiřina Bohdalová est hospitalisée depuis le 19 novembre. Début décembre, elle luttait contre un mauvais rhume, et bien qu’elle ait dû annuler plusieurs apparitions prévues en raison de problèmes de santé, elle était convaincue qu’elle serait bientôt à la maison. Cependant, il a fini par passer près d’un mois sous les soins du médecin.

La grippe s’est accompagnée d’autres problèmes de santé. Les problèmes cardiaques et rachidiens sont les plus fréquemment évoqués. Portail le jeudi éclair a apporté des informations selon lesquelles l’actrice s’était cassé la colonne vertébrale. Dans le même temps, les journalistes ont fait référence à des sources de l’hôpital et de l’environnement immédiat de l’actrice, comme vous pouvez le lire dans l’article. ici.

Cependant, le personnel de TV Nova s’est entretenu jeudi avec le médecin traitant de l’actrice et chef du département de cardiologie Petr Neužil, qui a mis les choses en perspective. « Je dirais que la première vertèbre lombaire s’est coincée là. C’est une découverte ancienne, pas nouvelle. Cela a juste commencé à faire plus mal après un certain inconfort », explique-t-il.

Il y a quelque temps, l’actrice a avoué à Nova TV qu’elle souffrait de graves maux de dos. « C’est une partie difficile de la vie, j’ai juste fait un faux pas et ma colonne vertébrale a bougé. Ça fait mal », avait-il déclaré fin novembre dernier.

Il aurait subi des injections dans la colonne vertébrale à l’hôpital. Mais il a lui-même confirmé jeudi au personnel de TV Nova qu’il avait finalement été libéré de l’hôpital pour un traitement à domicile. Il espère maintenant assister au spectacle qu’il a prévu pour janvier. Mais d’abord, il peut passer Noël chez lui et non à l’hôpital.

Cependant, l’actrice préférée du pays a dû oublier de décorer le sapin. « Maintenant, cela dépendra du régime de rééducation et de repos. Il faut souligner à Mme Jiřina qu’elle a besoin d’un peu de repos. D’un autre côté, elle ne peut pas se reposer complètement », a estimé Neužil. « Je ne suis pas du genre à tout abandonner, non non. Vous allez me garder ici un moment », a déclaré l’actrice.

