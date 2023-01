L’UE prépare un autre demi-milliard d’euros pour les armes ukrainiennes, mettant en place de nouvelles sanctions anti-russes

Depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine, le bloc européen a dépensé 3,1 milliards d’euros de la Facilité européenne pour la paix (EPF) pour l’achat d’armes et d’autres équipements militaires pour Kyiv et pour la mise en place d’une mission de formation pour l’armée ukrainienne. En décembre, les pays de l’UE ont décidé d’ajouter deux milliards d’euros au fonds afin qu’ils puissent l’utiliser pour soutenir davantage l’Ukraine, mais aussi d’autres pays, en particulier des pays non européens.

« Nous chercherons un accord politique pour le prochain paiement, comme nous l’avons fait depuis le début du conflit », a déclaré aujourd’hui le responsable à propos du versement prévu d’un paiement de sept milliards et demi. Dans le passé, l’accord financier a été unanime pour la plupart sans problème, seule la Hongrie était sceptique quant aux paiements d’armes, mais jusqu’à présent, cela a toujours été correct.

Selon des sources européennes, les ministres devront également se mettre d’accord sur l’allocation de 45 millions d’euros supplémentaires pour la mission de formation, dans laquelle l’UE a déjà impliqué plusieurs milliers de soldats ukrainiens.

Les représentants des États membres devraient discuter du projet de dixième paquet de sanctions anti-russes avec la Commission européenne plus tard cette semaine. Selon des sources diplomatiques, ils pourraient attaquer le secteur nucléaire russe et également cibler la Biélorussie ou l’Iran pour leur soutien à l’invasion russe. Plusieurs pays tentent de faire accepter à l’Union des sanctions le 3 février, date à laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le chef du Conseil européen, Charles Michel, arriveront à Kyiv pour un sommet. Cependant, si des désaccords subsistent sur les négociations sur les sanctions, Bruxelles considère que la date limite pour leur approbation est le 24 février, alors qu’un an s’est écoulé depuis le début de l’invasion russe.