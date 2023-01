Babiš tente de faire campagne à Jablonec, les opposants le huent

La police n’est pas intervenue dans le cadre de la visite de Babiš, bien qu’elle ait été en état d’alerte et que des membres de l’équipe anti-conflit aient également été présents. Une situation similaire s’était déjà produite à Liberec, où Babiš avait été escorté toute la matinée par des hommes des deux camps, se maudissant, s’insultant et criant, mais à part une petite bousculade dans la foule, la situation n’a pas conduit à conflit physique. . Petr Pavel a remporté le premier tour des élections présidentielles dans les deux villes. Et encore aujourd’hui, les gens de Jablonec affirment qu’il est leur préféré.

Babiš est arrivé à Jablonec depuis Liberec en tram et en bus, accompagné de dizaines de journalistes. Presque personne ne l’attendait dans le dernier tram, les gens ont rejoint le groupe petit à petit. Il s’arrêta d’abord chez un caviste pour acheter du vin chaud. Il s’est ensuite dirigé de l’autre côté de la rue vers le grand magasin Central, où il a pris des photos avec ses fans et a également eu des discussions avec certains des critiques, principalement des étudiants.

« Vous êtes déjà une personne très influente aujourd’hui, vous avez bâti Agrofert, vous possédez plusieurs médias, si vous devenez président, cela ne serait-il pas une menace pour la démocratie ? » a demandé Babiš dans une interview, un étudiant du Jablonec Gymnasium Dr. Antona Randy Václav Váňa. Il a répondu que la démocratie était menacée par une coalition de cinq personnes qui voulaient restreindre la liberté d’expression. « Nous revenons à la totalité », a déclaré Babiš. Entre autres choses, il a dit aux étudiants que le résultat de l’élection étudiante au cours de laquelle son adversaire a remporté 86 % des voix était le résultat d’une jeunesse trop influencée par les médias.

Babiš et son équipe étaient initialement censés déjeuner à Liberec, mais cela ne s’est pas produit en raison d’un manque de temps. Il a donc décidé de manger au Central, où des dizaines de personnes l’accompagnaient. Après cela, il a voulu déménager à Mírové náměstí, où d’autres supporters attendaient Babiš. Mais il n’est pas arrivé sur la place. Un groupe important de ses opposants a bloqué son entrée sur la place, dont certains ont arboré des banderoles sur lesquelles on pouvait lire par exemple : « Je ne veux pas avoir honte du président des cinq prochaines années ». Il n’y a pas d’escarmouches dans les lieux. Babiš a ensuite, accompagné de sifflets et de chants, traversé plusieurs rues pour retourner à Central, où la voiture de son équipe était garée dans un parking souterrain. De là, peu après 15 heures, il est allé à la rencontre des électeurs à Děčín, où, en revanche, il a eu plus de succès que Pavel au premier tour.

Au premier tour, 20 822 personnes, constituant 40,06 % de l’électorat, ont voté pour l’ancien haut représentant de l’armée tchèque et de l’OTAN, Petr Pavel, à Liberec, une ville de 100 000 habitants. 16 022 personnes ont voté pour l’ancien Premier ministre Babiš, c’est-à-dire qu’il a obtenu 30,82 % des voix. Dans les 45 000 membres de Jablonec, 8 829 électeurs ont voté pour Pavel, représentant près de 39 % des voix. Babiš a obtenu les voix de 7 349 personnes, soit 32,45 %.

Pavel a commencé la journée à Ostrava, où, en revanche, Babiš a gagné au premier tour. Dans l’après-midi, Pavel était avec les électeurs à Brno.