« Pleurer » ou « heureux »: un tir raté fait une poupée d’argent – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

Après l’or de Denise Herrmann, la biathlète allemande est repartie bredouille en simple olympique. D’autres font également des erreurs de tir, mais sont plus rapides sur la route. La poupée de Benoît était en retard pour l’argent.

Benedikt Doll s’est tordu une dernière fois sur la ligne d’arrivée, mais il était trop tard pour le coup suivant des biathlètes allemands.

Un jour après la médaille d’or de Denise Herrmann, Black Forester a raté une éventuelle médaille d’argent dans les épreuves individuelles sur 20 kilomètres avec une pénalité dans la dernière étape du classement et a terminé sixième. Après un total de deux minutes de pénalité, le joueur de 31 ans était à 1:07,1 minutes du champion olympique Quentin Fillon Maillet, de France, à Zhangjiakou. Bronze dans la classique à seulement 36 secondes de la ligne d’arrivée.

La pression dès la première minute du penalty

« Je ne sais pas vraiment si je dois pleurer ou être heureuse. Vous ne pouvez pas acheter grand-chose de ce placement », a déclaré Doll. Manquer une médaille à nouveau l’a irritée au moins autant qu’avant samedi, alors que Doll n’a réussi qu’à terminer cinquième du relais mixte. « Mais cela m’a fait croire que je pouvais tirer bien et régulièrement. C’est un bon signal pour la prochaine course. Cela me donne définitivement confiance », a déclaré le double médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang il y a quatre ans.

Et après un peu d’analyse, ce n’est pas seulement la fusillade finale qui a tué Doll. « Je n’aurais pas dû faire d’erreur quand j’étais vulnérable, alors j’aurais peut-être fait une erreur de plus en tant que tampon », a déclaré le champion du monde de sprint 2017. Mais les premières minutes de pénalité au premier arrêt l’ont mis dans une phase initiale difficile. . course dans l’imprimé crépusculaire. « Je suis sûr que j’ai encore une pièce de rechange », a déclaré Doll. Samedi, il sera à nouveau défié dans un sprint de dix kilomètres.

Pour Rees « a remporté la septième place »

Fillon Maillet de France est également un grand favori dans cette compétition. Derrière lui, le tireur propre biélorusse Anton Smolski a remporté l’argent à ses premiers Jeux olympiques individuels. La star norvégienne Johannes Thingnes Bö, qui a écopé de deux pénalités, a obtenu le bronze.

Lire aussi

Olympie « Careless »: Une poupée sans médaille de biathlon après un tir raté

Pendant ce temps, le deuxième Allemand de Roman Rees avait de bonnes chances de monter sur le podium, mais le joueur de 28 ans a terminé septième avec une erreur de tir. « Dans l’ensemble, une très, très bonne course pour moi », a déclaré Rees. « Rétrospectivement, il est même possible de monter sur le podium avec quatre clean sheets. C’était une septième place, c’était plus pour moi, c’était une super course pour moi. » Johannes Kühn (6 erreurs) en 51 et Erik Lesser (5) en 67 n’ont pas répondu aux attentes et ont déçu.

Kühn s’est retiré de la course aux médailles au premier coup et en a raté deux autres après la première tentative. « La course était pratiquement terminée au bout de dix minutes », a déclaré le Bavarois : « C’était une gifle. Je n’étais pas du tout content de ce que j’ai fait là-bas. » Comme en simple dames, les conditions étaient meilleures car le vent ne soufflait pas trop fort. Au final, le trentenaire de Reit im Winkl, qui avait déjà sprinté avec succès lors de la Coupe du monde cet hiver, a même écopé d’une pénalité de six minutes.

Les maillets sont beaucoup plus rapides

Johannes Thingnes Bö, qui avait sauvé l’or de la Norvège dans le relais mixte, a commis une erreur en se couchant et en poursuivant le Russe Maxim Zwetkow, qui était parti devant lui, qui a tiré parfaitement pendant longtemps, mais n’était pas aussi rapide sur la piste. Là, Bö passe avant le deuxième tir et tente de creuser son avance.

Bö a également commis une erreur sur le dernier tir, mais comme Zwetkow a raté son 20e tir, le Russe a raté l’occasion de décrocher une victoire olympique. Au final, Zwetkow avait 3,8 secondes de retard pour le bronze. Fillon Maillet est encore plus rapide. Le joueur de 29 ans a tiré vers le haut presque inaperçu, malgré deux bévues sur le champ de tir. Dans le relais mixte, il a dû s’avouer vaincu dans le dernier sprint. Smolski a été crédité d’un tir parfait avec une médaille d’argent – Doll adorera ça aussi.