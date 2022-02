Scandale en France : un chirurgien tente de vendre des radiographies de victimes du massacre du Bataclan

Emmanuel Masméjean (YouTube)

Un collectif d’hôpitaux publics à Paris va dénoncer un chirurgien qui a vendu sur internet une radiographie d’un patient victime de l’attentat du 13 novembre 2015 dans la salle du Bataclan dans la capitale française.

« C’est un acte scandaleux d’un chirurgien que nous avons découvert hier et qui me fait partager avec vous ma plus profonde colèrea dénoncé dimanche sur Twitter Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), après le numérique Rubrique média dévoilera l’information ce samedi.

Mediapart rapporte que chirurgien renommé Emmanuel Masmejean a été mis en vente sur le site d’enchères OpenSea (NFT uniquement) le des radiographies de rescapés de la salle du Bataclan où il opère, et qui sont arrivés avec une balle de Kalachnikov dans l’avant-bras.

La radiographie, qui ce dimanche est toujours mise en ligne sur la toile, se vend pour 2 776 $.

Le médecin, qui a déclaré avoir retiré l’image de la vente, a reconnu le fait Rubrique média et Il a tenté de se défendre, alléguant qu’il le faisait pour un « appel pédagogique », mais il regrettait de ne pas avoir demandé la permission au patient.

« 41 patients sont arrivés dans notre centre, l’Hôpital Européen Georges Pompidou, et 22 ont dû être opérés. Ce jeune patient, qui a perdu sa petite amie dans l’attaque, a subi une fracture ouverte au bras gauche avec une balle de Kalachnikov incrustée dans les tissus mous.

De son côté, Hirsch a reproché actes contraires à la déontologie, contraires au secret médical et aux valeurs des hôpitaux et des services publics. « Nous prenons cela très au sérieux », a ajouté le représentant du groupe.

L’AP-HP portera l’affaire devant un collège interne de médecins ainsi que devant un juge, en application de l’article 40 du code pénal français, qui réglemente l’action des agents publics et des fonctionnaires.

« C’est d’autant plus odieux dans le contexte du procès ouvert et de ce qu’ont subi les victimes de cette attaque », a-t-il dit, déplorant de telles actions visant à ternir l’image de tous les médecins.

Le macro-procès des attentats du 13 novembre dans les villes de Paris et de Saint-Denis a débuté en septembre et devrait durer jusqu’en mai. Dans celle-ci, Salah Abdeslam, le seul assaillant survivant, a été jugé, ainsi que plus d’une dizaine de complices de l’attentat jihadiste revendiqué par l’Etat islamique.

Dans un compte Twitter identifié par le nom du chirurgien, un texte a été publié dans lequel une « erreur grave » a été reconnue et des regrets ont été exprimés.

OpenSea est spécialisé dans la vente de NFT, qui signifie jetons non échangeables. En utilisant la technologie blockchain derrière la crypto-monnaie, NFT est oeuvre numérique qui ne peut pas être dupliquée.

Ils ont fait irruption dans le courant dominant l’année dernière et font maintenant du commerce dans les grandes maisons de vente aux enchères, réalisant plusieurs centaines de millions de dollars de transactions chaque mois.

Certains se sont vendus pour des millions, comme NFT par l’artiste numérique Beeple, qui a été vendu aux enchères chez Christie’s en mars de l’année dernière pour 69,3 millions de dollars. Le premier SMS envoyé par téléphone portable en 1992 a été vendu en décembre sous le nom de NFT aux enchères à Paris pour 107 000 euros (120 600 $).

