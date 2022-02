La Russie envahit l’Ukraine : 7 questions pour comprendre la crise

+



Les troupes russes participent à un exercice militaire en Biélorussie, un allié de l’Ukraine voisine (Photo : EPA/Ministère russe de la Défense via BBC News)

Pendant des mois, le Russe Vladimir Poutine a nié avoir l’intention d’envahir l’Ukraine. Ce jeudi (24/02), cependant, forces militaires russes a commencé une vaste invasion de l’Ukraine.

La décision de Poutine intervient quelques jours après avoir abandonné l’accord de paix et ordonné l’envoi de troupes dans les deux régions de l’est tenues par les rebelles – selon ses propres termes, pour « maintenir la paix ».

Voici 7 questions pour comprendre la crise :

1. La Russie a-t-elle envahi l’Ukraine ?

Jeudi, les forces militaires russes ont lancé une invasion de l’Ukraine. Il y a eu des rapports de troupes traversant plusieurs points frontaliers et des explosions près des grandes villes du pays – et pas seulement dans la région du Donbass, où le groupe séparatiste a récemment été reconnu et soutenu par la Russie. Au moins sept personnes sont mortes et 19 sont portées disparues à ce jour, selon des responsables ukrainiens.

Dans une allocution télévisée, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie n’avait pas l’intention d’occuper l’Ukraine, mais a averti qu’une réponse serait « immédiate » contre quiconque tenterait d’arrêter l’opération.

Poutine a exhorté les soldats ukrainiens à se rendre et à rentrer chez eux – sinon l’Ukraine elle-même sera blâmée pour l’effusion de sang, a déclaré le président russe. Il a ajouté qu’un conflit entre les forces russes et ukrainiennes était « inévitable » et « seulement une question de temps ».

Peu de temps après, des unités militaires ukrainiennes ont été attaquées. « Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine », a déclaré le gouvernement ukrainien.

Dans un discours vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la loi martiale dans tout le pays, instauré un régime de guerre et modifié les lois en vigueur jusque-là. La plupart des sauvegardes sont appelées.

« Ne paniquez pas. Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous battrons n’importe qui parce que nous sommes Ukrainiens », a déclaré Zelensky. Il a également affirmé que la Russie avait bombardé des infrastructures militaires et des unités de sécurité à la frontière.

Carte avec des rapports d’explosions dans les villes ukrainiennes (Photo: BBC News)

2. Quel est le problème de Poutine avec l’Ukraine ?

La Russie a longtemps résisté au mouvement de l’Ukraine vers un rapprochement avec les institutions européennes, à la fois l’OTAN et l’Union européenne. Aujourd’hui, Poutine prétend que l’Ukraine est une marionnette de l’Occident et n’a jamais été un État viable.

Il a exigé des assurances que l’Ukraine ne rejoindrait pas l’OTAN, une alliance militaire de 30 nations, et que l’Ukraine se démilitariserait et deviendrait une nation neutre.

Ancienne république soviétique, l’Ukraine entretient des liens sociaux et culturels profonds avec la Russie, et la langue russe y est largement parlée, mais depuis que la Russie a envahi la Crimée et Sébastopol en 2014, ces liens se sont érodés.

La Russie a envahi l’Ukraine lorsque son président pro-russe a été évincé début 2014. Depuis lors, la guerre à l’Est a fait plus de 14 000 morts.

Poutine veut que l’OTAN arrête son expansion et revienne à la taille qu’elle avait en 1997 (Photo : Getty Images via BBC News)

3. Pourquoi la reconnaissance des zones rebelles est-elle dangereuse ?

Cette semaine, Poutine a officiellement reconnu l’indépendance des deux régions séparatistes d’Ukraine : Donetsk et Louhansk. La décision de reconnaissance de Poutine a permis à la Russie de construire une base militaire.

En plaçant des troupes russes dans des zones avec des centaines de violations du cessez-le-feu chaque jour, le risque de guerre ouverte devient beaucoup plus grand.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné la reconnaissance de l’indépendance par la Russie comme une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. L’Occident dit que c’est une violation du droit international.

Zone rebelle (Photo: BBC News)

Les deux accords de paix de Minsk de 2014-2015 visant à mettre fin au conflit donneraient aux rebelles un statut spécial en Ukraine. Le traité n’a jamais été respecté, mais les négociations sont toujours en cours, avec la participation de la France et de l’Allemagne. Mais maintenant, les négociations semblent avoir échoué.

Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c’est que les deux États rebelles revendiquent non seulement le territoire limité qu’ils occupent, mais convoitent également l’ensemble du territoire ukrainien de Donetsk et Lougansk. « Nous les reconnaissons, nous ne les reconnaissons pas, et cela signifie que nous reconnaissons tous leurs documents », a déclaré Poutine.

La Russie a jeté les bases d’une reconnaissance des rebelles, avec des accusations sans fondement selon lesquelles l’Ukraine aurait commis un « génocide » à l’est. La Russie a déjà distribué quelque 700 000 passeports dans les zones tenues par les rebelles, de sorte qu’elle pourrait plus tard affirmer que toute action militaire viserait à protéger ses propres citoyens.

Puissance militaire (Photo : BBC News)

4. Jusqu’où l’Occident a-t-il l’intention d’aller en Ukraine ?

Les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes de combat en Ukraine, mais offrent un soutien, sous la forme de conseillers, d’armes et d’hôpitaux de campagne.

Quatre unités de combat, totalisant 5 000 hommes, ont été déployées dans les États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Pologne. 4 000 autres soldats pourraient être envoyés en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie.

Les alliés de l’OTAN ont clairement indiqué qu’il n’était pas prévu d’envoyer eux-mêmes des troupes de combat en Ukraine. Au lieu de cela, ils offrent des conseillers militaires ukrainiens, des armes et un hôpital de campagne.

La principale réponse a été des sanctions contre la Russie :

• L’Allemagne a suspendu l’approbation du gazoduc russe Nord Stream 2, un investissement majeur des entreprises russes et européennes

• L’Union européenne a accepté de sanctionner des sanctions qui comprenaient 351 députés qui ont soutenu la « décision illégale » de la Russie de reconnaître le territoire tenu par les rebelles comme un État indépendant au parlement.

• Les États-Unis déclarent qu’ils vont couper le gouvernement russe des institutions financières occidentales et cibler « l’élite » de haut rang

• La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à cinq grandes banques russes et à trois milliardaires.

Le coup économique le plus lourd a été de déconnecter le système bancaire russe du système de paiement international de Swift. Cependant, cela pourrait avoir un impact négatif sur les économies américaine et européenne.

Des sanctions plus importantes n’ont pas encore été appliquées.

Les États-Unis examinent les principales institutions financières et industrielles de la Russie ; L’Union européenne se concentre sur l’accès de la Russie aux marchés financiers et la Grande-Bretagne a averti que « ceux à l’intérieur et autour du Kremlin n’auront nulle part où se cacher », avec des restrictions imposées aux entreprises russes ayant accès aux dollars et aux livres.

Le coup économique final a été de déconnecter le système bancaire russe du système de paiement international Swift. Mais cela pourrait avoir un impact énorme sur les économies américaine et européenne.

Pendant ce temps, 5 000 soldats de l’OTAN sont déployés dans les États baltes et en Pologne. 4 000 autres peuvent être expédiés vers la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Slovaquie.

5. Que veut Poutine ?

La Russie a parlé d’un « moment de vérité » dans son repositionnement de ses relations avec l’Otan et a mis en avant trois exigences.

Premièrement, il veut une promesse juridiquement durable que l’OTAN ne s’étendra pas au-delà de sa composition actuelle. « Pour nous, il est absolument obligatoire de veiller à ce que l’Ukraine ne devienne jamais membre de l’OTAN », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

Le président Zelensky, qui a rendu visite à ses troupes, appelle à une action urgente contre la Russie (Photo : EPA via BBC News)

Poutine s’est plaint que la Russie « n’avait nulle part où aller – pensent-ils que nous allons simplement rester assis ? »

L’année dernière, le président russe a écrit un long article décrivant la Russie et l’Ukraine comme « un seul pays ». Il a décrit l’effondrement de l’Union soviétique en décembre 1991 comme la « désintégration historique de la Russie » et a considéré que les dirigeants actuels de l’Ukraine menaient à bien un « projet anti-russe ».

Poutine a également fait valoir que si l’Ukraine rejoignait l’OTAN, l’alliance pourrait tenter de reprendre la Crimée.

Ses autres demandes étaient que l’OTAN ne déploie pas « d’armes d’attaque près des frontières de la Russie » et que l’OTAN retire les troupes et les infrastructures militaires des États membres qui ont rejoint l’alliance après 1997.

Cela comprend les pays d’Europe centrale, d’Europe de l’Est et des pays baltes. En fait, la Russie veut que l’OTAN revienne à ses frontières d’avant 1997.

6. Que dit l’OTAN ?

L’OTAN est une alliance de défense avec une politique de porte ouverte pour les nouveaux entrants, et ses 20 États membres sont catégoriques sur le fait que cela ne changera pas.

Le président ukrainien a appelé à un « calendrier clair et réalisable » pour que son pays rejoigne l’OTAN, mais il est peu probable que cela se produise longtemps, comme l’a expliqué le chancelier allemand Olaf Scholz.

L’idée qu’un membre actuel de l’OTAN renonce à son appartenance au bloc est inconcevable. Cependant, selon Vladimir Poutine, l’Occident a promis en 1990 que l’OTAN ne s’étendrait pas « d’un pouce vers l’Est », mais l’a fait quand même.

Carte (Photo: BBC News)

Cependant, c’était avant l’effondrement de l’Union soviétique, de sorte que la promesse faite au président soviétique de l’époque, Mikhaïl Gorbatchev, ne faisait référence à l’Allemagne de l’Est que dans le contexte d’une Allemagne réunifiée.

Gorbatchev a déclaré plus tard que « le sujet de l’élargissement de l’OTAN n’avait jamais été discuté » à l’époque.

7. Existe-t-il une solution diplomatique ?

Apparemment pas cette fois. La France et les États-Unis ont annulé les pourparlers prévus avec le ministre russe des Affaires étrangères. Mais la France et l’Allemagne ont déclaré, avant l’invasion, que la possibilité d’un dialogue était ouverte.

Tout accord doit couvrir la guerre à l’Est et le contrôle des armements.

Les États-Unis ont proposé d’entamer des négociations sur les restrictions sur les missiles à courte et moyenne portée, ainsi que sur un nouveau traité intercontinental sur les missiles. La Russie veut que toutes les armes nucléaires américaines soient interdites en dehors de son territoire national.

La Russie a accepté le « mécanisme de transparence » proposé de contrôles mutuels sur les bases de missiles – deux en Russie et deux en Roumanie et en Pologne.