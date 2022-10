Pilot Stank doit mener sa cinquième saison en Formule 2, p en France

Quant à Trident, il pourra concourir en F2 pendant le même temps qu’il a en F3 pendant deux saisons. Pour la saison 2023, il invitera deux pilotes qu’il connaissait à l’époque, dont l’un était Clément Novalak, apparu en F2 cette année dans l’équipe MP Motorsport et apparu en F3 de la ville en 2021, et l’autre. sera Roman Stank, juste dans le noir de la Formule 3, se terminant cette année pt, écrit le site Web.

Le natif de Valaskho Mezi a récolté 117 points la saison dernière et occupe la quatrième place du classement. Il a remporté le départ à Imola, a terminé deuxième à Barcelone et a répété la même position au sprint et en tête à Spa-Francorchamps. Il compte 22 points de retard sur le Français Victor Martins.

Mieux vaut écrire plus tard que pas du tout. Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe Trident, la famille et tous les sponsors pour cette saison. C’est vous, non pas pour finir à la cinquième place, mais pour tomber dans le teaser. Je vais bientôt prendre un bon départ. Restez connecté, écrivait Stank il y a quelques jours sur Instagram.

Mieux vaut tard que jamais pour écrire ce post. Tout d’abord je tiens à remercier @trident_team et ma famille et tous mes sponsors de m’avoir laissé piloter cette saison ! Les attentes étaient plus élevées que de terminer en P5, mais cela appartient à la course. Je viens avec de bonnes nouvelles bientôt. Continuer de regarder. Envoyons.

#teamRS 16 janvier 2022 à 21:06 pspvek archivé : 21 janvier 2022 à 19:44

En passant à la Formule 2, le pilote de 8 ans poursuivra son rêve de débuter dans l’empire automobile, à savoir la F1. Le seul teaser tchèque à débuter en Formule 1 fut Tome Enge en 2001. Dans le noir, Prost acheva cette séduction.