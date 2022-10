L’Ukraine veut passer à la taille européenne. Opportunité pour les entreprises tchèques aussi

Les ministres des Transports ont tenu vendredi à Prague une réunion organisée par la République tchèque dans le cadre de la présidence du Conseil de l’Union européenne. Les trains en particulier ont été évoqués – possibilité d’économies d’énergie, plus d’attractivité pour les passagers ou connexions plus rapides à travers l’Europe – y compris les liaisons avec l’Ukraine et la Moldavie, nouveaux candidats à l’adhésion à l’Union européenne.

« Il existe un accord général dans l’UE sur le fait que nous visons à assurer les relations les plus efficaces entre les pays européens, l’Ukraine et la Moldavie », a déclaré l’hôte, le ministre des Transports de la République tchèque, Martin Kupka (ODS). Cette intention se traduira par le changement de politique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) – le plan d’itinéraire prioritaire inclura des liaisons entre ces deux pays. L’un des problèmes est l’écartement différent des voies, qui ralentit le trafic à la frontière.

Transbordement à la frontière

« L’un des plans spécifiques est de renforcer les points de transbordement, c’est l’étape la plus abordable en termes de capacité et d’efficacité en termes de rapidité de transbordement des marchandises et des matériaux », répondre à la question de Kupka de Blesk Zpráv.

Récemment ouvert en Hongrie : cela permettra le transfert de fret entre les trains et camions européens et ukrainiens. Il dispose également de la technologie la plus moderne, la grue géante peut être contrôlée à distance via le réseau 5G.

Reconstruire les rails demandera beaucoup de travail. « Nous avons collecté des possibilités spécifiques auprès d’entreprises tchèques et les avons mises à la disposition de nos homologues ukrainiens pour tout besoin de reprise qui devrait survenir », a déclaré le ministre Kupka à Blesk Zprávám. « C’est précisément dans le domaine des infrastructures de transport que l’Ukraine a été gravement endommagée. Logiquement, cela pourrait signifier utiliser la capacité d’une entreprise tchèque qui ne sait que faire – qu’il s’agisse d’infrastructures ferroviaires ou routières. Nous voulons faciliter les contacts, y compris, par exemple, des opportunités de coopération spécifiques – ce que l’entreprise peut construire de manière réaliste pour l’Ukraine. »

A plus long terme, l’Ukraine entend passer aux jauges européennes, soit de 1 520 millimètres à 1 435. Ce sera une question de décennies – le réseau ferroviaire ukrainien s’étend sur 23 000 km, le plus long d’Europe après l’Allemagne et la France. Mais de nombreux trains doivent être rénovés de toute façon. La mesure plus étroite concernerait d’abord les liaisons transfrontalières avec ses voisins occidentaux, à savoir la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. « Nous avons commencé. Nous n’avons pas d’autre choix que de passer enfin à un écartement standard européen », cité en septembre efficace chef des chemins de fer ukrainiens Alexander Kamyshin. En attendant, il est possible d’utiliser la technologie des bogies qui peuvent être montés sur des rails à écartement différent.

« Pour autant que je sache, nous ne l’avons pas fait. Je pense que les entreprises tchèques seront en mesure de le faire, mais au moins elles devraient se connecter avec celles qui disposent actuellement de cette technologie, notamment en Espagne », a ajouté Kupka. En Espagne, il existe même quatre gabarits différents – la norme européenne n’est utilisée que sur les nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse. Les trois pays baltes et la Finlande disposent également de gabarits de largeur (norme russe).