Le lac de Castillon est à plus de 900 mètres d’altitude, et cette année il n’y a que 40 centimètres d’eau au fond, soit cinq mètres de moins que d’habitude en été. Serge Prato, maire du village de Saint-Andr-les-Alpes qui compte moins d’un millier d’habitants, veut donc interdire les achats cette année.

Quand vous le voyez, vous ne voulez même pas (l’acheter), note Prato. En raison de la sécheresse, même un jardin sans eau ne s’ouvrira pas. Le quai, où jadis mouillait l’ancre, reposait sur un sol sec.

En quelques décennies, on est passé d’une sécheresse tous les cinq ans à des années sèches de cinq ans, selon le président de la fédération locale des pêches, Claude Roustan.

Sur l’impact du changement climatique sur le tourisme en France par l’agence AFP. Dans les Alpes françaises cette année, la pluie et la neige ont établi un record, comme en témoignent également les faibles niveaux d’eau dans les montagnes et les lacs nuageux du Verdon. Au XXème siècle, des barrages y furent construits pour la production d’électricité, mais aussi pour l’approvisionnement en eau de la Provence. L’énergéticien EDF ne laisse pas passer dans le canal le minimum d’eau nécessaire à la faune locale. Une écluse qui fournirait de l’eau même à un million de vodkas et de touristes qui boivent ici chaque année, mais cette année, ça ne monte pas. En 2017, alors qu’il faisait très chaud, l’eau est arrivée en milieu de saison. Mais c’était bien plus tard, pas cette année.

Le niveau d’eau de la retenue du lac de Sainte-Croix sur le Verdon, l’un des plus élevés de France, est à son niveau habituel de fin d’été fin juin. La surface de l’eau a été ouverte aux nageurs et aux sportifs, mais selon l’AFP, ce n’est qu’une question de temps.

Selon les habitants, les gens doivent réaliser à quel point la situation est grave. La ville cherche à se démarquer en créant une image pour attirer les touristes et les empêcher d’entrer dans une ville sûre et interdite.

Une autre chose est d’attirer les touristes vers d’autres activités dans la région qui ne nécessitent pas d’eau. Par exemple, il cite le cyclisme et l’aviation. Cependant, ces pertes ont été aggravées par les intempéries, qui ont détruit des milliers d’hectares de végétation dans le sud de la France ces dernières semaines.

Les pénuries d’eau ont un impact non seulement sur le tourisme, mais aussi sur la région. EDF n’a pas produit d’électricité à partir de sources d’eau pendant six mois. Sans eau, un permis de construire est également délivré pour cela, informe le maire local.