Photos des vacances en famille d’Edith Hermida en Europe : « Quel voyage amusant ! »

Édith Hermida partit en Europe pour passer de vraies vacances avec ses deux filles, Amparo et Pigeons, après avoir vécu une période intense au niveau du travail à la tête de deux programmes de divertissement diffusés sur Screen Nine : béni (au lieu de Beto Casella) et C’est entre vos mains.

Grâce à son compte Instagram officiel, le chauffeur a partagé avec ses followers des photos des vacances de sa famille sur le Vieux Continent. « Un rêve pour moi… être avec mes filles à Paris », écrire sur les réseaux sociaux accompagné de quelques cartes postales dans un lieu devenu symbole : la Tour Eiffel. De plus, lors de sa tournée en France, il a rencontré des designers argentins Santiago Artémis et posent ensemble devant la caméra.

Edith Hermida rencontre le designer Santiago Artemis

De passage à Paris, l’annonceur en a profité pour visiter le parc Disneyland et s’amuser avec ses filles. Plus tard, il s’est rendu à Amsterdam où il a visité plusieurs sites touristiques. « Amsterdam…. Quelle ville folle !!!” Il a donné un exemple après avoir traversé la capitale hollandaise.

Edith Hermida au Parc Disneyland

Edith Hermida Vacances à Amsterdam

Pendant ces vacances, la famille d’Hermida a également visité Berlin, capitale allemande. Puis ils se sont rendus en Italie où ils en ont profité pour visiter divers lieux, tels que Rome l’endroit qu’ils visitent Colisée romain. Ensuite, ils ont déménagé en Espagne et ont découvert Barcelone. Là, ils ont apprécié la cathédrale ibérique, La Sagrada Familia, connue comme la plus haute église du monde.. « Quel plaisir de voyager !!! », dit le journaliste.

Les vacances d’Edith Hermida à Berlin

Les vacances d’Edith Hermida

Edith Hermida Vacances en Espagne

Après ce voyage en Europe, Edith retournera en Argentine pour reprendre sa routine et ainsi remplir ses engagements de travail à la télévision. Récemment, l’animateur a joué dans une erreur inattendue alors qu’il dirigeait le programme béniqui a été diffusé pendant 16 saisons.

Après avoir diffusé le clip intitulé : « Au final… Dalia Gutmann et Sebastián Wainraich sont-ils toujours là ? », Edith est apparue dans la fenêtre à gauche de l’écran sans s’en rendre compte. Les mains rouges, on le voit discuter avec ses colocataires puis ramasser du déodorant sur son bureau et vaporisez le spray sous les aisselles. Puis il a reçu une notification indiquant qu’elle était diffusée et n’a pas pu cacher son expression étonnée.

Le chauffeur utilise son professionnalisme et son expérience dans le monde de la télévision pour capter ce qui se passe avec humour. Il a immédiatement réagi avec un rire chaleureux et a rougi d’avoir été filmé à un moment aussi inattendu. Ce n’est pas la première fois que l’animatrice remplace Casella pendant son absence, et elle-même a reconnu l’immense affection qu’elle ressent pour le programme, devenu un classique sur l’écran d’El Nueve. Même quand elle a la chance d’animer sa propre émission – format amusant C’est entre tes mains– Il a précisé qu’il ne quittera pas son poste dans le cycle.

« Je ne t’ai rien donné ! Personne ne m’a pris le siège ! C’est programmeur, un char de guerre, ils ont trouvé le bon virage. Nous avons l’équipement… C’est le programme qu’ils ont trouvé leur style. Nous l’avons été il y a 15 ans, ce qui est beaucoup. Je me suis amusé à le faire, c’était amusant », a-t-il déclaré dans une interview avec Téléémission mars dernier.

Le contenu du rapport qui a été publié en même temps que la divulgation du bêtisier, à savoir sur les rumeurs de séparation qui ont circulé sur le couple Wainraich et Gutman il y a deux mois. A cette époque, la nouvelle a semé la confusion car les comédiens partageaient leur vie depuis près de 20 ans et étaient les parents de Kiara et Federico. Cependant, le comédien a laissé tomber la version rupture au début de ce dialogue avec les médias : «Non, nous ne sommes pas séparés« .

