Lumières allumées à Lille : la magie opère

Festival dédié au Video Mapping, un art immersif et suggestif qui mêle les champs visuel et numérique, arrivé à Lillemais ce n’est que le début de la magie spectaculaire qui va s’étendre ces prochains mois dans la région Hauts-de-France.

Nous sommes situés en Haute Francedans l’agréable capitale régionale aussi fréquence cardiaque de toute la région. Une université, un centre culturel et dynamique étroitement lié à la Flandre française. Dans la région, en effet, il est possible d’admirer l’influence flamande omniprésente.

Le centre historique de Lille est vraiment magnifique : les maisons mitoyennes contiguës témoignent de l’architecture du XVIIe siècle, les bâtiments donnant sur la rue accompagnent les résidents et les voyageurs vers la grande place centrale évocatrice, du nom de la Grand Place, et d’autres monuments emblématiques. comme l’historique Opéra de Lille sur la Place du Théâtre qui, aujourd’hui, elle est plus belle qu’avant.

De l’Opéra à la gare : tous les monuments s’illuminent de lumières et de couleurs

L’Opéra de Lille, monument historique français depuis 1999, est devenu encore plus extraordinaire depuis que le faisceau de lumière l’a éclairé lors de l’inauguration du bâtiment. cinquième édition du Video Mapping Festival. Outre le théâtre, il existe également d’autres monuments emblématiques de la ville de Lille ils sont illuminés par magie.

La projection des deux petites filles, qui montaient les escaliers, a changé de visage Gare de Lille. qui, n’a jamais été aussi beau. La façade du Théâtre du Nord sur la place du Général de Gaulle est également magnifique et envoûtante projection abstraite, lumineuse et colorée ils se sont succédés.

Lille est enveloppée et baignée d’un nouveau jour grâce au Video Mapping Festival en région Hauts-de-France qui en est à sa cinquième édition. Grâce à une subtile combinaison d’art et de technologie, ce spectacle immersif et évocateur est destiné à transformer la ville et ses monuments en chefs-d’œuvre éblouissants.

Le vendredi 11 mars, c’est au tour de Lille : une série de projections illuminent les monuments emblématiques de la ville permettant un tour des merveilles. Mais comme nous l’avons dit, ce n’est que le début. Le festival, en effet, touchera vingt autres villes Région Hauts-de-France avec montrer une beauté extraordinaire qui suivra jusqu’en octobre 2022. Découvrons quand et où.

Video Mapping Festival dans les Hauts-de-France : un événement à ne pas manquer

Cela semble être le meilleur moment pour organiser un voyage dans la région de la Haute-France, pour découvrir et redécouvrir les lieux qui nous ont toujours fascinés sous un autre angle apporté par les lumières et les couleurs qui illuminent les monuments célèbres, les places et les bâtiments emblématiques.

Le prochain rendez-vous est à Le Touquet Paris Plage le 26 mars; il sera suivi de Beauvais le 8 avril et de Lannoy le 6 mai. Le festival touchera également les villes de Lens, Marcq-en-Barœul, Noyon, Péronne, Saint-Omer, Saint-Quentin, Senlis. Un calendrier détaillé des événements est disponible sur le site officiel Festival de vidéo mapping.

Pourtant, le dernier rendez-vous de cette merveille tournée sera le samedi 22 octobre 2022 à Amiens. Pour l’occasion, un mapping tour vidéo sera organisé qui vous permettra de redécouvrir cette belle ville française d’une autre manière.