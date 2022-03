L’Irlande comprime les résultats des Six Nations | sport

La désignation du titre des Six Nations 2022 a déjà des invités : la France et l’Irlande. Le dernier match du tournoi déterminera le vainqueur lors du duel à Paris le samedi 19 à 21h00 entre la France et l’Angleterre. L’Irlande, qui a reçu l’Ecosse, remporte le tournoi avec une victoire et un trébuchement sur les Gaulois.

La France, seule équipe à avoir remporté tous ses matchs, a son premier tournoi depuis 2010 et la gloire du Grand Chelem, le prix de tous les paris gagnés, à sa portée. L’Irlande a resserré ses résultats après sa victoire ce samedi à Twickenham et réduit au minimum la marge d’erreur de la France.

La Grande-Bretagne a ouvert la reconstruction dans ces Six Pays, coûtant des vies. Son entraîneur, Eddie Jones, en poste depuis 2015, vend des contrats à terme alors que sa paroisse exige de dominer les classiques nordiques, un exercice dans lequel tout le monde est contre le XV de la Rosa. L’Irlande cherche à rajeunir sans hâte ; à court terme, vos paris offrent de meilleurs rendements.

L’expulsion de Charlie Ewels pour un tacle en tête-à-tête – son action ne laisse planer aucun doute – a conditionné un match où, malgré l’incident, l’Angleterre s’est disputée jusqu’à l’heure du match. L’Irlande a immédiatement ouvert l’écart avec l’essai de Lowe après le trois contre deux bien géré de Van der Flier, mais ils n’ont pas pu échapper à un adversaire qui a arraché des points au jeu court, à la mêlée.

L’Irlande a dû attendre l’épilogue pour rattraper son avantage numérique. Gibson-Park, le nouveau chef d’orchestre à l’avant, garde le tempo et le prix vient. C’est Jonny Sexton, le meilleur joueur du monde qui a également travaillé comme remplaçant, qui a définitivement repoussé l’Angleterre. Les places étant déjà épuisées, la plateforme irlandaise a fermé le compte sur un quatrième essai, des points bonus qui ont sauvé le décompte lors de la dernière journée et lui ont valu le titre avec presque toutes les bévues de la France.

Ainsi, la France a pris l’avantage sur les quatre matches qu’elle a remportés, avec un attaquant vaillant, une défense qui n’a rien lâché et un défenseur qui trouve toujours d’autres équipements en cas de besoin. Ce que l’on ne sait pas, c’est si les Gaulois, qui ont attiré une nuit grise à Cardiff ce vendredi, seront en mesure de terminer la tâche cette fois-ci après deux ans au cours desquels ils sont restés aux portes, bien qu’ils soient l’équipe qui a produit le meilleur Jeu. Il y a toujours des cahots : à Édimbourg en 2020 et à Londres l’an dernier.

Dans les autres matches de la journée, l’Ecosse s’est imposée 22-33 à Rome, une consolation pour un tournoi qui a superbement commencé avant de s’effondrer les deux jours suivants. Après une mauvaise passe de forme, le XV del Cardo a ouvert son vestiaire après une contre-attaque de Hogg et une passe décisive de Russell. Le dos du Calédonien s’est révélé avec deux autres essais et a mené le duel au repos (10-19). L’Italie a livré une belle version et a marqué trois essais, mais n’a pas pu nier la victoire et a ajouté à sa 36e défaite consécutive dans le tournoi.

