PHOTO : Les rues de la ville illuminées par le festival Blik Blik, l’événement durera jusqu’à minuit samedi News Please Drbna

La foule n’a pas manqué l’unique fête des lumières de vendredi soir, qui revient dans les rues de la métropole de Bohême de l’Ouest après l’épidémie de coronavirus. Au total, 15 arrêts attendent les visiteurs sur le parcours de 2,5 km de 19h00 à minuit aujourd’hui. Des artistes tchèques et étrangers ont participé à l’événement. La plus grande attraction de cette année est sans aucun doute la projection vidéo mapping de la Heavenly Symphony à St. Barthélemy.

De superbes projections attendent les visiteurs à l’intérieur de la cathédrale gothique rénovée de la place de la République. Le plafond et l’autel se transforment pendant quelques minutes en plaines, où le spectateur peut voir l’univers, les planètes et la célèbre réalité de Pilsen. Le contenu artistique est créé par le groupe artistique français de renommée internationale AV Extended.

Une autre installation unique appelée Second Litany attend les visiteurs au complexe DEPO2015. « Il s’agit d’une projection illusoire, à savoir un mapping vidéo d’une image géante de neuf mètres de haut. Un spectacle intéressant se déroule à l’écran et les personnages se détachent presque de l’écran. Le tout accompagné d’une musique intéressante. Cette installation est accessible gratuitement à toutes les parties intéressées. » elle dit Jiří Suchánekdirecteur de la zone culturelle et créative DEPO2015, qui a organisé le festival.

Ce salon ne propose que le meilleur des créations numériques contemporaines. Des artistes tchèques et étrangers de Slovaquie, de Hongrie, de France ou d’aussi loin que le Japon présentent leur travail à Pilsen. Pour la première fois, le festival de la lumière sera également accompagné d’une expérience culturelle non traditionnelle du groupe artistique Pilsen ongléros Ansámbl, qui a préparé une performance spéciale de Camera Obscura.

« Nous travaillons sur ce projet depuis environ un an et demi. C’était un défi pour nous de combiner le cirque et la technologie moderne. Nous avons essayé d’impliquer des costumes thématiques et de proposer des histoires qui pourraient attirer les festivaliers. » ajouté l’Ensemble Jongleur principal Jiři Misař. Un spectacle qui mêle acrobaties et lumière

Cette année, les habitants de Pilsen commémorent deux anniversaires associés à des indigènes célèbres tels que Jiří Trnka et Josef Skupa. Une installation spéciale d’un artiste hongrois venu dans l’ouest de la Bohême avec le projet « Façades peintes » leur est également dédiée. Cela éclairera, par exemple, le bâtiment du Musée de la Bohême de l’Ouest, les douves de Mlýnská ou la Boucherie. « Le jardin de Trnka sera joué dans le chœur de Korand, et il y aura un grand collage de photographies près de la statue de Hurvínek dans le jardin, qui ensemble créeront l’image de la célèbre poupée. » Suchanek a ajouté.