Pavel enverra un message fort à la Russie lors de son voyage à travers la Pologne et la Slovaquie jusqu’en Ukraine. Le politologue Broul analyse le succès du nouveau président d’EZ

Êtes-vous satisfait des résultats de l’élection présidentielle de cette année ?

Je suis satisfait qu’un candidat ait gagné qui a un potentiel important pour réconcilier les groupes d’opinion individuels et construire un dialogue social sain, c’est-à-dire constructif.

Comparé à Andrej Babiš, de par sa nature, Petr Pavel a un potentiel bien supérieur pour apaiser un climat social fortement ébranlé par les élections et les crises. Je suis heureux que le candidat ait gagné, qui, comme j’en juge par son expression jusqu’à présent, comprend le sens du constitutionnalisme tchèque et a le respect et l’humilité d’autrefois.

La participation électorale est très élevée. Que pense tu que cela soit?

Une forte participation est généralement accueillie comme quelque chose à désirer, mais n’indique pas nécessairement une tendance positive, au contraire. La participation aux élections présidentielles tchèques n’a pas augmenté au fil du temps en raison d’un intérêt accru pour l’accomplissement des devoirs civiques, mais principalement en raison des craintes croissantes de violations de l’ordre constitutionnel et de la sécurité de la république.

Les élections de 2018 sont devenues un référendum sur la poursuite ou la fin du contournement de la constitution tchèque et les menaces potentielles à l’intégrité du pays. Cette année, ces préoccupations, et donc la participation, sont renforcées par les performances hautement polarisées de Babiš en politique, sa campagne agressive et trompeuse et les menaces potentielles pour les relations de sécurité étrangères.

Qu’attendez-vous de Peter Pavle en général ?

Généralement calme et redresse les discussions sociales. Activité saine, mais pas d’activité excessive. Le président Pavel tentera certainement d’établir un nouveau cadre pour l’exercice de sa fonction, tout en respectant les règles que la constitution lui donne. Je souhaite à l’humanité de l’humilité, du respect et un retour à la présidence de la République – et cela ne suffit pas.

Lors d’un débat à la télévision tchèque, Andrej Babiš a annoncé qu’il n’enverrait pas de troupes tchèques pour assister en cas d’attaque contre la Pologne ou les pays baltes. En réponse, Petr Pavel a annoncé que son premier voyage potentiel à l’étranger le mènerait en Pologne, contrairement à la tradition slovaque. Qu’est-ce que tu penses?

Le voyage en Pologne ne remplace pas le voyage en Slovaquie, que le président Pavel a annoncé comme sa première mission à l’étranger. Comme un voyage en Ukraine. Le voyage en Pologne devait remplacer le deuxième voyage « traditionnel » chez nos voisins occidentaux, à savoir l’Allemagne.

Cependant, il y a déjà une idée que le premier voyage pourrait être effectué via la Slovaquie et la Pologne vers l’Ukraine, avec le président slovaque Čaputová et le président polonais Duda. Et le deuxième voyage à l’étranger conduira ensuite en Allemagne. Ce serait un message symboliquement très puissant adressé à la Russie. Un premier voyage à l’étranger de ce genre serait tout à fait compréhensible du point de vue de la sécurité extérieure.

Petr Pavel peut-il améliorer notre réputation à l’étranger ? Après tout, nous sommes souvent la cible de critiques uniquement à cause du président Zeman

Cependant, nous verrons que grâce à son travail antérieur en tant que chef d’état-major général de l’armée de la République tchèque ou président du Comité militaire de l’OTAN, le président Pavel a un grand potentiel pour améliorer notre réputation à l’étranger.

De plus, depuis sa victoire électorale, nous avons reçu des invitations d’importants hommes d’État étrangers et le président Pavel a communiqué bilatéralement avec des partenaires stratégiques, par exemple le président Zelensky, la présidente de la Commission européenne von der Leyen ou le président taïwanais Jing-wen.

L’expérience de Pavlo à la tête de l’OTAN nous aidera-t-elle également ? Était-il un meilleur homme pour négocier la paix avec la Russie que le député Babiš, qui se vantait de ses contacts et planifiait une conférence de paix ?

Le député Babiš a des idées et des réflexions très naïves sur la diplomatie militaire ou de paix. Il a également été impliqué de manière embarrassante dans sa campagne. Le président Pavel a sans doute plus d’expérience dans ce domaine.

En République tchèque, nous trouvons très peu de personnes qui ont une aussi bonne vue d’ensemble et une expérience pratique dans le domaine de la diplomatie militaire et de la paix que Petr Pavel. Il pourra probablement mieux négocier avec la Russie qu’Andrej Babiš, mais de telles négociations de paix sont toujours la musique de l’avenir.

Andrej Babiš doit-il avouer publiquement ses déclarations mensongères lors de la campagne entre le premier et le second tour de l’élection présidentielle ?

Cette question devrait être évaluée par l’autorité compétente. La campagne a été condamnée par un grand nombre d’experts comme inacceptable, bien au-delà des normes éthiques. Andrej Babiš devra peut-être faire face à d’autres ayant une conscience, des membres mécontents de l’ANO et des électeurs qui refusent de voter pour lui au second tour à cause de sa campagne.

Mais il faut aussi travailler à cultiver une culture de la politique et de la communication. C’est là que je vois le potentiel supplémentaire de la présidence de Petr Pavel. Il disposera d’une marge de manœuvre importante pour établir des communications sérieuses et appropriées, ce qui peut améliorer considérablement la qualité de la culture politique en République tchèque.

J’aimerais connaître votre opinion sur le pays en dehors de l’Union européenne et de l’OTAN avec lequel nous devrions développer le plus nos relations.

Bien sûr, avec quatre pays partenaires de la région Indo-Pacifique : avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Il est important de renforcer les liens à travers l’Indo-Pacifique, de privilégier une diplomatie active avec l’Inde, dont la représentation aide désormais la Russie à contourner le régime de sanctions euro-atlantique. Et même s’il ne s’agit pas d’un pays souverain, les relations avec Taïwan doivent continuer à se construire.

Bien sûr, nous devons maintenir et favoriser de bonnes relations avec Israël et les pays voisins qui ont des partenariats avec Israël. L’Ukraine est et sera notre partenaire privilégié dans de nombreux domaines. Et il ne faut pas oublier les pays d’Amérique centrale et du Sud, comme le Brésil ou la Colombie. Mais avec tout cela, nous devons prêter attention à l’agenda de la sécurité et des droits de l’homme.