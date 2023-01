Le révolutionnaire russe Vladimir Ilitch Lénine n’était pas le genre de héros populaire que le président de la République tchécoslovaque nouvellement formée reconnaîtrait. D’autre part. Tomáš Garrigue Masaryk le considère comme un politicien sans scrupules qui n’hésite à rien.

Image du président de la Tchécoslovaquie Masaryk (1850-1937) Je l’ai souvent vu parfaitement. Il n’est donc pas surprenant que des rapports parlent de la participation des « pères » à l’assassinat du dirigeant bolchevique VI Lénine (1870-1924), provoqua une indignation considérable.

Fanny a tiré sur Lénine

C’était le 30 août 1918 et la bataille faisait toujours rage en Russie, les bolcheviks devaient affronter leurs derniers ennemis, dont les légionnaires tchécoslovaques. jeune anarchiste Fanny Kaplan (1890-1918) savait très bien que Lénine viendrait « remuer » l’usine Michalson de Moscou.

« Liberté ou mort! » Lénine a tonné sur les ouvriers. La visite se termina et le révolutionnaire retourna à la voiture. Fanny a fait irruption dans la scène et a tiré sur Lénine à trois reprises. La balle a atterri dans son épaule et son cou.

Le bolchevik n°1 s’est évanoui, a survécu. Fanny a été immédiatement attrapée et a tout avoué.

Masaryk a hésité

« Je m’appelle Fanny Kaplan. J’ai tiré sur Lénine aujourd’hui. Je l’ai fait moi-même. Je ne dirai pas de qui j’ai obtenu l’arme », citent les dossiers d’enquête du tueur, qui a été condamné et abattu le 3 septembre sans procès.

Masaryk à cette époque préconisait la création d’un État indépendant, dont le chef fut bientôt élu par acclamation, il regarda les événements en Russie avec méfiance, il n’aimait pas du tout Lénine, ainsi que toute la révolution bolchevique. Peut-être déciderait-il en fait de soudoyer la personne censée orchestrer l’assassinat…

Terroriste connu Savinkov

La version que Masaryk paierait pour le meurtre de Lénine était hautement calculée par les communistes tchécoslovaques. Le président tchécoslovaque était censé être un agent secret anglo-américain servant les intérêts de l’impérialisme militant.

Par conséquent, il a payé à quelqu’un un total de 200 000 roubles À Boris Viktorovitch Savinkov. Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un simple jeu de propagande. Masaryk a rencontré cet homme en Russie, et certaines sources ont même confirmé le transfert du montant financier.

Qu’est-ce que Masaryk a payé au célèbre assassin, qui avait derrière lui plusieurs assassinats réussis de nobles tsaristes? Il a été révélé plus tard que Savinkov travaillait avec des agents britanniques dont le but était de renverser Lénine.

Il n’y a aucune preuve que les fonds de Masaryk étaient destinés à la liquidation de Lénine.

ça pourrait être lui

écrivain français Alain Soubigou a relancé l’idée de meurtre que Masaryk a financé au tournant du millénaire. Dans son livre, il déclare que la réunion incriminée a eu lieu en mars 1918. Masaryk lui-même a tenu des registres de la réunion, où le mot «terreur» est mentionné deux fois, ainsi que le montant de 200 000 roubles.

L’auteur suppose que l’argent était peut-être destiné à l’assassinat du commissaire soviétique Volodarski (en fait c’était en juin 1918). Soubigou lui-même était un partisan de la théorie selon laquelle les finances auraient pu servir à l’assassinat de Lénine et que Masaryk ne qualifierait certainement pas une telle intention d’homicide, au contraire, cela aurait ajouté à sa stature.

Lien principal manquant

En ce qui concerne la motivation, peut-être que Masaryk devrait en avoir une. Plus d’une fois, Lénine a critiqué le rôle des légionnaires tchécoslovaques et les a même attaqués dans un discours à l’usine Michalson. Savinkov lui-même a été arrêté et jugé à Moscou en 1924.

Le verdict indiquait littéralement que Savinkov avait reçu 200 000 roubles par l’intermédiaire de la branche russe du Conseil national tchécoslovaque pour activités terroristes. Savinkov lui-même a même dû dénoncer Masaryk – il aurait été celui qui a payé le meurtre de Lénine.

Malgré ces indications, il n’y a absolument aucun lien entre Savinkov et Fanny Kaplan, et tout reste pure spéculation.