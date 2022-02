Paul Stanley et Joely Bernat sont fiancés en 2022

PHOTO : Instagram/@joelybernat

Chauffeur du matin sur Televisa Aujourd’hui, Paul Stanley, sur le point de se fiancer pour épouser sa compagne actuelle, le mannequin Joely Bernat, lors de son deuxième voyage romantique à Paris, en France, pour accueillir 2022.

C’est, selon une photo publiée par le blogueur de l’émission, Pablo Chagra. Cependant, Jusqu’à présent, ni Paul ni Joely n’ont confirmé la nouvelle, bien qu’il soit possible d’entrevoir la prétendue bague de fiançailles dans certaines vidéos, la mariée partage ses réseaux sociaux.

Sur la photo que Pablo a partagée depuis son compte Instagram, le couple peut être vu devant la Tour Eiffel. Pour cette partie, Joely montrant sa main gauche avec une bague de fiançailles à l’annulaire et posant avec un sourireet Paul Stanley le serra par la taille en levant le verre avec ses mains en signe de célébration.

Le couple est en couple depuis plus de six ans. après leur rencontre en travaillant pour la société Televisa. Originaire de Porto Rico, Joely a participé à des événements tels que je suis tombé de rire et Samedi géant.

En dehors de cela, elle a également une carrière réussie en tant que mannequin : en 2013 a remporté le concours Miss Monde Dominique et aussi enseigner la classe de piste sur le spectacle Samedi géantoù il a rencontré Stanley.

« Nous avons fait ‘Giant Saturday’ à Miami. Je suis prof de défilé et elle m’a approché un jour et m’a dit qu’elle était mannequin Calvin Klein et que je devais l’aider à devenir mannequin… Le reste, c’est de l’histoire », a un jour raconté Joely via son compte Instagram.

Au MexiqueLe mannequin a rejoint le Centre d’éducation artistique (CEA) de Televisa, ce qui lui a permis de participer à plusieurs épisodes Comme on dit et je suis tombé de rire. D’autre part, Joely a également acquis une notoriété pour son développement dans le monde du fitness, comptant ainsi plus de 120 000 abonnés sur Instagram.

Le couple a partagé quelques détails de leur voyage à travers l’Europe pour clôturer l’année 2021. En plus de leur visite romantique dans la « Cité de l’amour » pour accueillir 2022, l’hôte Aujourd’hui et airs de membre et votre partenaire ils ont visité la ville suisse de Zurich, ainsi que Schilthorn.

Il est possible d’apercevoir la bague de fiançailles sur le réseau social de Joely, bien que la nouvelle n’ait pas été confirmée. PHOTO : Instagram/@joelybernat

Si la nouvelle de leurs fiançailles est confirmée, Paul Stanley finira l’année en beauté. Car en dehors de sa carrière à la télévision et de sa vie amoureuse, le chauffeur a ouvert un restaurant birria à Mexico en 2021, en plus des autres commerces alimentaires qu’il a dans la capitale.

Récemment, le fils du regretté comédien Paco Stanley ainsi que révèle à quoi ressemblait sa vie avant de rejoindre le programme qui l’a rendu célèbre. Rappelez-vous que cela fait partie de Aujourd’hui d’abord de 2012 à 2014 puis réactivé de 2017 à aujourd’hui.

Sa carrière dans les médias a commencé en tant que jeune acteur, c’est pourquoi il a réussi à devenir une promesse dans le monde du théâtre. En 2011, ils ont même décerné un prix à Meilleur nouveau venu masculin dans les feuilletons Je suis votre propriétaire et en 2015 j’ai été nominé pour Meilleur jeune acteur pour Aimez l’environnement.

Pourtant, la récompense n’était pas synonyme d’appel à offre d’emploi et il se retrouve au chômage alors qu’il n’a que 22 ans : «J’ai été comme six, sept mois sans travail. Vous savez, vous avez cherché et il n’y avait rien. je viens de prendre mon cadeau TVyNovelastrès intéressé, ‘d’ici à Hollywood’”rappelé dans l’émission airs de membre.

Il n’a pas de travail et il lui est venu à l’esprit de dédier un message aux producteurs de l’émission matinale Televisa, qui l’ont finalement invité à assister au casting de l’émission : (Photo : Instagram/@paulstanleyd)

Il n’avait pas de travail et l’idée lui vint de dédier un message aux producteurs de l’émission matinale Televisa, qui l’invitèrent finalement à assister au casting de l’émission :

« Et prétendre qu’un jour je me réveille et vois qu’ils invitent les enfants à Aujourd’huicomme eux kastéando. Il y en a plusieurs, il a 22 (ans). Puis J’ai tweeté à Carmen (Armendáriz, productrice à l’époque): ‘@CarmenArmendáriz, un jour je dirigerai @ProgramaHoy, cependant aujourd’hui je conduis juste ma voiture, donc ça va arriver », a raconté Stanley. Le reste appartient à l’histoire.

