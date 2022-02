Championnat de balle ouvert pour les femmes

Pour la deuxième année consécutive, Tournoi communautaire de Navarre traversera différentes villes pour promouvoir et donner de la visibilité au baseball féminin. Au championnat de mai main avec ballon mixte et goxuatandis que de palette de gommequi aura lieu en juin.

La présentation a eu lieu ce jeudi dans les installations de Navarra Arena avec des représentants du gouvernement de Navarre, de l’Institut sportif de Navarre, de Laboral Kutxa, de la Fédération de pelote basque de Navarre (FNPV), des maires de Viana et d’Alsasua et des rameurs navarrais Amaia Espinal, Maider Ardanaz et Irati Igoa.

Les inscriptions pour le 2e tournoi Comunidad Foral de Navarra, organisé par le gouvernement de Navarre et l’Emakume Masters Cup, ont été ouvertes hier et se poursuivront jusqu’au 12 mars. Il s’agit d’une compétition ouverte à toute femme de Navarre ou d’ailleurs, sans avoir besoin d’être une fédération. édition de 2021 rassemble 116 pelotairesavec des représentants de France, de Saragosse, de Valence et de la Communauté autonome basque.

Rebeca Esnaola, ministre des Sports : « Le but est d’amener les femmes dans des sports comme le nôtre comme le baseball »

concurrence de balle à la main, à la fois goxua et mixtesera développé en mayonnaise avec deux catégories dans chacune : Jeune et Senior. Les finales seront 28 mai à Navarra Arenajuste un jour avant que Manomanista ne devienne professionnel, qui avait pour la première fois la Navarre comme scène.

tournoi palette en caoutchouc attendra juin et aura quatre divisions: Jeune, Second, Premier et Elite. Dans ce cas, la lutte pour les txapelas sera en Le fronton Burunda à Alsasua le 19 juin.

De plus, le championnat, dans les deux modalités, visitera Ansoáin, Viana, Estella ou Lekunberri.

Rameurs Navarra Maider Ardanaz (n.), Irati Igoa et Amaia Espinal, avec txapelas. Photo: Javier Bergasa

Rebeca Esnaola, ministre des Sports a expliqué que «l’année dernière, cette compétition a été une étape importante être féminine et dans des situations compliquées comme une pandémie. Être ici un an plus tard démontre l’acceptation et le succès d’un sport qui, nous l’espérons, se répétera. »

Les conseillers parlent de « concours de qualité ouverts à tous ceux qui veulent » qui recherchent « cconsolidation et la possibilité d’en faire une référence. Avec ce tournoi, nous reconnaissons et récompensons les femmes qui veulent jouer au handball et au pique ».

« Le but est intégrer les femmes dans le sport et promouvoir et cultiver les modalités que nous possédons tant j’adore le ballon », a ajouté Esnaola.

Pendant ce temps, Javier Conde, président de la FNPV, parle « d’évaluer le niveau que nos pelotaris atteignent à l’aviron en caoutchouc », faisant référence à l’argent de Juncal Quevedo en Cto. La jeunesse espagnole la semaine dernière. Il a également souligné que « l’implication des joueuses de pelote dans notre région est très bonne.

Concurrence

Une inscription. D’hier au 12 mars. Ouvert à toute femme, avec ou sans permis.

Mains de couple avec goxua et ballon mixte. Jeunes et Séniors.

palette en caoutchouc. Jeune, 2, 1 et Elite.

Montant

116

Les pelotars ont participé au premier tournoi communautaire de Navarre pour la pelote féminine.

Siège social

Goxua et mains mixtes (mai)

Demi-finales : Viana et Estella

Finale : 28 mai, Navarra Arena

Palettes en caoutchouc (juin)

Demi-finales : Lekunberi

Finale : 19 juillet, Alsace