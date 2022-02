Les plus paresseux, ceux qui préfèrent s’asseoir sur le canapé peut-être devant un bon film, peut-être que maintenant ils devraient changer d’avis pourquoi le faire l’activité physique avec We Ward est plus amusant. Cette application, en fait, « payera » pour fonctionner et dans quelques semaines, elle sera dépeuplée car c’est une très bonne méthode pour bouger, pour être cajolé.

LIRE ICI TOUT SUR L’APPLICATION WE WARD

WeWard: qu’est-ce que c’est et comment fonctionne l’application pour gagner de l’argent à pied

Nous sommes l’environnement est l’application qui, selon le site officiel, motive 5 millions de personnes à marcher chaque jour. Il s’agit d’une application française, téléchargeable sur mobile, née en 2019 en France et débarquant sur les stores Google et Apple, une application qui a une ‘mission’ « Faire marcher le plus de gens possible dans le monde ».

Gagnez-vous vraiment de l’argent avec WeWard ?

Les gains, avec l’application WeWard, sont très faibles et vous ne pouvez certainement pas crier à un miracle économique. Mais pour commencer, l’application doit d’abord être téléchargée, puis l’utilisateur doit s’inscrire et commencer à courir et à surmonter les défis. Cette application paie environ 0,12 cents pour 20 000 étapes : payer en billets qui doivent être convertis en euros, réductions ou bons d’achat. Bref, on ne devient pas riche, mais WeWard est né avec l’objectif de ‘gagner’ oui, mais en termes de bien-être car la marche et l’activité physique sont bonnes pour le corps et l’esprit.