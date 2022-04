Pas seulement l’océan. Le plastique inonde également la célèbre réserve de grands ongulés

Au cours des deux dernières années, une grande réserve d’ongulés dans l’ancienne région militaire de Milovice a été confrontée à une augmentation de la pollution plastique. Sacs plastiques, sacs et emballages plastiques à usage unique y sont régulièrement transportés par le vent depuis la décharge municipale AVE à moins d’un kilomètre près de Benátky nad Jizerou. Société de protection du paysage tchèque informée. Bien que des décharges existent dans ces endroits depuis les années 1990, un problème de pollution important dans la réserve de plastique voisine n’est apparu qu’au cours des deux dernières années. « Cela a à voir avec la façon dont la décharge a dépassé la forêt environnante avec sa hauteur, ce qui lui donne une certaine protection contre le vent. Maintenant, le sommet de la décharge est exposé aux rafales de vent et le plastique léger vole sur des kilomètres », a déclaré Dalibor. Dostál, directeur de la société de conservation eská krajina.

La plupart des plastiques collectés dans les réserves sont des plastiques à usage unique et des sacs en microtène, des sacs en plastique, des feuilles de plastique utilisées pour les emballages électroniques ou du polystyrène. La pollution répétée des réservations avec des plastiques à usage unique indique que les systèmes actuels de tri et de recyclage ne fonctionnent pas correctement. « Nous collectons les plastiques des décharges au vent et les transportons toujours dans des conteneurs jaunes. Cependant, du fait qu’ils ne conviennent pas à un traitement ultérieur, ils sont acheminés vers des décharges. De là, le vent les ramène à la réserve, où nous les récupérons et les apportons au conteneur jaune.

Ces derniers jours, des négociations ont eu lieu avec des représentants de la décharge vénitienne, au cours desquelles des représentants d’AVE ont promis de fournir du personnel pour retirer les charges plastiques des réserves. « Nous sommes très heureux de l’approche utile. Cependant, le nettoyage lui-même n’est qu’une partie du problème. La pollution continue des stocks de plastique montre que la République tchèque et l’Union européenne doivent prendre des mesures beaucoup plus fortes pour réduire les plastiques à usage unique. Sacs et Les sacs en plastique ont été interdits par des dizaines de pays à travers le monde, y compris de nombreux pays en développement. La République tchèque et l’Union européenne accusent un retard considérable à cet égard », a déclaré Dalibor Dostál.

Une interdiction totale des sacs en plastique s’applique en Italie, en France, en Chine, en Inde, au Maroc et au Kenya, par exemple. Certains aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Brésil. En République tchèque, une interdiction de fournir gratuitement des sacs plastiques a été instaurée en 2018. « Ce n’était que notre préoccupation à l’époque. Non seulement la pollution des réserves des milices par les grands ongulés, mais aussi les sacs plastiques qui étaient presque partout dans les champs, dans les fossés en bord de route et ailleurs montrent que la régulation de ce type de pollution est très faible en République tchèque », conclut Miloslav Jirků du Centre de biologie de l’Académie des sciences de la République tchèque.

Le plastique est le plus souvent évoqué en lien avec la pollution des océans, mais aussi des rivières dans certaines parties du monde. Notamment en Asie, mais aussi en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine, par exemple. L’année dernière, les Nations unies ont également mis en garde contre une contamination catastrophique des terres, où il y a plus de plastique que dans l’océan. Outre les déchets plastiques, qui tuent des animaux marins, des oiseaux et d’autres organismes, la dégradation progressive de ces matériaux en ce que l’on appelle les microplastiques présente également des risques. Les scientifiques les ont trouvés non seulement dans l’eau, dans l’air et sur le sol, dans les plus hautes montagnes du monde ou dans les fosses océaniques les plus profondes, mais aussi dans le sang ou les poumons humains. Selon les experts, cela présente un danger potentiel pour la santé humaine.

La grande réserve d’ongulés de Milovice est l’un des projets tchèques les plus suivis au monde ces dernières années. Les médias ont écrit à plusieurs reprises sur lui sur les cinq continents, y compris des titres prestigieux tels que le New York Times, le Washington Post et la BBC.

L’Organisation tchèque pour la conservation du paysage collabore avec des experts du Centre biologique de l’Académie des sciences de la République tchèque, de l’Université de Bohême du Sud à eské Budějovice, de l’Université Charles de Prague, de l’Institut de biologie des vertébrés de l’Académie des sciences de la République tchèque, de la Capitale de Prague Jardins botaniques et zoo de Liberec. , Université agricole de Prague, Université Mendel de Brno, Université Masaryk de Brno et autres institutions professionnelles.

