Larmes de vie: la belle présentatrice tchèque n’apporte pas de nouvelles tragiques de Marioupol

Des milliers de vies et de civils sont morts, y compris des enfants. Ceci est un rapport de la ville portuaire ukrainienne de Marioupol. Hier, la ville faisait état de 1 582 victimes depuis le début de la fusillade. Selon les informations disponibles, la Russie a également attaqué des biens civils et des bombes ont également touché un jardin d’enfants local ou un hôpital pour enfants.

Parmi les victimes figurent des enfants

« Deux enfants sont morts. Personne ne les a sauvés. » décrit l’une des victimes dans un reportage émouvant de la télévision tchèque. Le reportage a capturé des images horribles des décombres et des réfugiés essayant de sortir de la ville. Il y a aussi des images de la station où les hommes disent au revoir à leurs familles.

Jana Peroutková, une présentatrice expérimentée de la télévision tchèque, n’a pas non plus rapporté le rapport. Après être passé en studio, sa voix s’est fissurée en lisant d’autres informations et des larmes étaient clairement visibles sur les images détaillées. Les photos et vidéos de personnes tuées, blessées et écrasées sont désormais de la nourriture quotidienne et les journalistes les voient tous les jours. Inutile de dire à quel point c’est difficile psychologiquement.

« J’ai dit à mes amis ce matin que j’avais probablement les émotions les plus fortes derrière moi. Ce n’est pas le cas. Merci et je remercie Michal Kubal de m’avoir étreint aujourd’hui », Peroutková a déclaré plus tard sur Twitter.



Chers lecteurs, bonsoir. Nous apporterons à nouveau des nouvelles de la guerre en Ukraine vendredi matin.

Aujourd’hui, la République tchèque fermera les ambassades à Uzhhorod, Košice et Przemyśl, qui, après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, ont pris en charge la fourniture de l’assistance consulaire aux citoyens tchèques. L’ordre du jour sera récupéré par les ambassades tchèques à Kiev et à Lviv. Les diplomates tchèques sont rentrés mercredi dans la capitale ukrainienne et ils travailleront bientôt à Lviv. Peu de temps après l’invasion russe de l’Ukraine, la République tchèque a établi des postes consulaires à Przemyśl et Košice, en Pologne. Une petite équipe d’employés de Košice s’est rendue à Uzhhorod, en Ukraine. Il s’agit entre autres de l’ambassadeur adjoint à Kiev ou du consul général de Lviv. Les diplomates tchèques ont de nouveau hissé le drapeau national à l’ambassade de Kiev mercredi, et les diplomates sont retournés à l’ambassade de manière limitée. La République tchèque a un consulat général à Lviv.

Au lieu de l’équipe russe, l’Ukraine participera à la Coupe du monde de volley-ball ukrainienne, Prochaines informations TV. Voir tout en ligne

Couloir d’évacuation pelé

D’après des images de l’Ukraine gelée : des villes détruites, des enfants qui pleurent, des hommes stoïciens qui envoient leurs familles en lieu sûr. Mais même le prétendu couloir d’évacuation n’est pas sûr. La Russie les a bombardés. Les informations faisant état de fusillades dans les couloirs ces derniers jours ont rempli la presse. Le vendredi ne fait pas exception. Aujourd’hui, les autorités ukrainiennes ont annoncé que la Russie avait tué sept personnes, dont un enfant, lors de l’évacuation du village de Peremoha dans la région de Kiev. C’était un itinéraire approuvé par Moscou, les soldats tirant sur des foules d’enfants et de femmes.