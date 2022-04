Transfert Real Madrid 2023 : Aurélien Thouameni exclu du PSG

Aurélien Tchouameni Il est l’un des jeunes joueurs les plus recherchés de toute l’Europe. Cette « pépite » monégasque est suivie par de nombreuses équipes, dont le Real Madrid, qui expriment depuis un certain temps leur souhait d’avoir un milieu de terrain titulaire. Et surtout, surmonter l’intense concurrence des PSG.

Selon le journal COMME L’Espagne, le Real Madrid en passant par le patron du football international, Calafat de juina compilé divers rapports sur Aurélien Tchouameni et finalement ils ont décidé d’aller pour la signature. club comme PSG tu Chelsea Ils ont également montré leur intérêt pour le joueur de 22 ans, cependant, l’intérêt de la « Maison Blanche » était plus fort.

Les mêmes informations indiquent que Monaco je demanderai entre 60 et 65 millions d’euros pour l’histoire d’Aurélien Tchouaméni, qui a déjà fait ses débuts en équipe de France senior et a de grandes chances d’être convoqué pour la Coupe du monde Qatar 2022.

L’idée du Real Madrid est de signer le milieu de terrain avant que sa valeur marchande n’augmente et qu’il puisse rejoindre le Santiago Bernabéu pour commencer son adaptation dès que possible. Aurélien Tchouameni Il arrivera en remplacement du Brésilien Casemiro au volant.