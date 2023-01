Partenariat inattendu : les radicaux allemands et polonais unis par l’opposition aux immigrés

Des nationalistes polonais issus des rangs des supporters de football de Szczecin ont formé une alliance avec des néonazis du Mecklembourg en Allemagne de l’Est, destinée aux immigrés. Il a été rapporté par le journal polonais Gazeta Wyborcza. Des membres de la fraternité brune polono-allemande se sont concertés : à Szczecin, le 13 décembre, ils ont frappé du poing lors d’une manifestation contre le racisme organisée par l’association République ouverte. La police a arrêté les huit agresseurs âgés de 14 à 26 ans.

Par coïncidence, une manifestation antiraciste a lieu sur la place Grunwald, du nom de la bataille médiévale au cours de laquelle l’armée polono-lituanienne, renforcée par des mercenaires tchèques, a vaincu les chevaliers teutoniques.

Selon le journal, deux hommes étaient à l’origine de la fraternité, l’ancien boxeur Radoslaw Król, 39 ans, luttant contre l’inexistant « quartier musulman » de Szczecin, et l’éleveur de bouledogues Norman Latzkow, 37 ans, organisateur du » sorties nocturnes patriotiques », où l’Allemagne néo-nazie torche à la main manifeste contre les réfugiés.

Rejet jusqu’à présent

« L’alliance du chocolat est une nouvelle qualité », a déclaré l’expert frontalier polono-allemand Andrzej Kotula de la mairie de Szczecin. L’Allemagne néo-nazie a organisé un événement pour « arrêter l’invasion de la Pologne » il y a plusieurs années. Mais maintenant, ils se précipitent pour aider leurs homologues polonais à s’occuper des demandeurs d’asile.

« La peur polonaise, qui dégageait une énergie néo-nazie, est passée. Maintenant, certains sont même heureux que des terrains de jeux vides dans des villes désertes d’Allemagne de l’Est soient ravivés par des enfants polonais », a affirmé Kotula, ajoutant qu’il était désormais l’ennemi avec le réfugiés. La collaboration entre néo-nazis et « patriotes » polonais a débuté en octobre et s’est conclue par un verre à la brasserie de Szczecin.

Confusion dans les symboles

Pour certains radicaux, on a dit que c’était un problème d’accepter l’alliance, mais d’autres n’ont pas objecté que certains portaient le symbole du Troisième Reich nazi et d’autres de la résistance polonaise contre l’occupation nazie.

« Nous sommes voisins. Nous avons convenu qu’ils respecteraient notre histoire et nous respecterions la leur. Nous et eux sommes des Poméraniens. Devrions-nous nous arracher les yeux quand nous avons un ennemi commun? » a déclaré un fan polonais au journal. « Ils ne sont pas encore à Szczecin, mais ils sont déjà à Schwedt, Löcknitz et Pasewalk. Ils viendront construire des mosquées – à moins que nous ne les autorisions. Avec les Allemands », a-t-il ajouté. Szczecin était autrefois la capitale historique de la Poméranie. Elle fait partie de la Pologne depuis 1945.