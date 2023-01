À Vítkov, des soldats tchèques reçoivent des médailles pour leur déploiement au Mali

Prague – Le dernier soldat à avoir servi pour la République tchèque lors d’une mission de formation de l’UE au Mali a reçu un prix aujourd’hui à Vítkov Prague. Parmi les plus d’une centaine de personnes récompensées figuraient des membres de l’unité gardant le quartier général et la base d’entraînement, ainsi que des soldats qui ont aidé le général de brigade Radek Hasal à diriger l’ensemble de la mission. En raison du manque d’intérêt du Mali à poursuivre la présence des troupes de l’UE dans le pays, la République tchèque a décidé de ne pas poursuivre la mission et a retiré ses troupes à la fin de l’année.

La ministre de la Défense Jana Černochová (ODS) a remercié les militaires pour leur exécution exemplaire de leur devoir et leur représentation exemplaire aujourd’hui à Vítkov.

Des soldats tchèques ont rejoint la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM), dont le travail consiste à aider à former des soldats maliens, en 2013. En décembre de cette année, plus de 1 200 soldats tchèques y avaient été déployés, certains à plusieurs reprises. Certains travaillent dans le commandement et l’état-major de la mission, d’autres assurent la protection de l’état-major de la mission EUTM à Bamako ou du camp d’entraînement de Koulikoro. D’autres membres de l’armée tchèque participent à l’entraînement des forces armées locales en collaboration avec des unités françaises, maliennes, allemandes et espagnoles.

L’armée tchèque a ordonné la mission à deux reprises. Lorsque le brigadier František Ridzák a pris le commandement de son prédécesseur portugais en juin 2020, c’était sa première expérience de ce genre.

Selon Černochová, la raison du retrait des troupes tchèques était que le gouvernement malien ne se souciait pas de la présence des troupes de l’UE. « L’objectif initial, qui était la formation, est devenu pratiquement une mission dénuée de sens », a-t-il déclaré. Selon lui, cela ne signifie pas que les opérations tchèques au Mali ou dans la région du Sahel ne sont pas nécessaires. « Bien sûr, les pays occidentaux doivent opérer là-bas », a-t-il ajouté, ajoutant que sinon la Russie ou la Chine occuperaient le poste vacant. Il a noté que les représentants tchèques discutaient actuellement d’éventuelles actions futures dans la région avec des alliés de l’OTAN et de l’Union européenne.

Hasala a déclaré que lorsque lui et ses troupes sont arrivés au Mali, les relations entre les politiciens maliens et l’UE se sont refroidies et l’opération antiterroriste Barkhane a pris fin. « Depuis lors, il y a eu une augmentation des activités terroristes dans le nord-est et le centre du Mali », a-t-il déclaré aux journalistes. Il a ajouté que ces activités ont progressivement commencé à se déplacer vers la capitale, où EUTM opère.

Selon lui, la détérioration des relations politiques complique également le travail du commandement de la mission, l’armée malienne étant sous contrôle politique direct. « Il est donc très difficile d’organiser une coopération, une activité », a-t-il déclaré. La tâche principale de la seconde moitié de son mandat sera de créer les conditions pour que son successeur puisse coopérer avec les forces maliennes à l’avenir.

Le capitaine Petr Bláha, qui commande la septième force opérationnelle de l’armée tchèque, a déclaré aux journalistes que le refroidissement des relations n’était pas apparent dans le comportement de l’armée malienne. « Ils veulent travailler avec nous, ils veulent apprendre, parce qu’ils veulent se préparer à un vrai conflit avec des groupes terroristes », a-t-il déclaré. Selon lui, ce fut une expérience intéressante de coopération internationale avec des partenaires culturellement différents pour l’armée tchèque. « Par exemple, il faut s’habituer au fait qu’ils ne respectent pas complètement le timing quand on dit qu’ils doivent venir. Il faut se reposer plus souvent. Il faut s’adapter à leurs habitudes. Mais dans l’ensemble, ils sont intéressés par la formation. »

Même après le retrait de la mission EUTM, certains soldats tchèques sont restés dans le pays dans le cadre de la mission UN MINUSMA.