Le candidat à la présidentielle prépare également la commémoration de la Révolution de velours. Six d’entre eux qui selon l’enquête, ils ont des opportunités pertinentes à parler avant les élections directes de janvier, a interrogé Seznam Zpravy sur ses souvenirs personnels de l’événement de 33 ans.

Cinq d’entre eux considèrent novembre 1989 comme un tournant fondamental, l’opinion d’Andrej Babiš, membre du Parti communiste de la République tchèque avant novembre et collaborateur enregistré de la Sûreté de l’Etat, Andrej Babiš, reste inconnue. Il était le seul des six personnes à ne pas avoir participé à l’enquête.

Le souvenir le plus authentique des événements révolutionnaires de Prague en novembre 1989 est celui de la personne qui, à côté de Babiš, se souvient le plus souvent du passé de l’ère des régimes totalitaires.

L’ancien général et chef de l’organisation de base du Parti communiste de la République tchèque, Petr Pavel, a été par coïncidence au centre des événements. L’officier de l’armée populaire tchécoslovaque avait alors 28 ans, avait le grade de capitaine et suivait le troisième semestre d’un cours de renseignement supérieur organisé par le renseignement militaire communiste, qui se tenait près de la salle de classe de Národní à Prague. Pierre Paul il court dehors tous les jours au bâtiment de l’Institut de presse situé dans la rue Karolina Světlá.

OT en ukrainien le 17 novembre

« J’ai appris l’incident de Národní třída en regardant par la fenêtre, car je suis allé à l’école à quelques dizaines de mètres à côté. Ils nous ont conseillé de ne rien impliquer. Je me souviens comment la police a fermé l’entrée de Národní třída et la circulation dans la rue – les routes environnantes étaient également restreintes. C’était vendredi après-midi et à cause de la confusion, du confinement et des bouclages, j’ai eu du mal à me rendre à la gare pour rendre visite à ma famille à Prostějov », a rappelé Petr Pavel à Seznam. Zprávy le jour où le régime totalitaire a commencé à s’effondrer.

D’autres candidats à la présidence contactés ont déclaré qu’ils n’étaient pas à Prague à ce moment-là. Et trois des six sont également à l’étranger : les susmentionnés Marek Hilšer, Pavel Fischer et Andrej Babiš.

Le sénateur actuel, Marek Hilšer, alors âgé de treize ans, a émigré en Espagne avec ses parents quelques mois avant la révolution. « 17. En novembre, nous avons vu des images de manifestations étudiantes à la télévision espagnole. Nous ne comprenions pas ce qui se passait vraiment », se souvient-il.

Son homologue au Sénat, Pavel Fischer, était dans une situation similaire. À l’âge de vingt-quatre ans, il termine ses études à la Charles University School of Arts. Il dit avoir participé à toutes les manifestations contre le régime en 1989, mais en novembre il était en France et en Espagne pour sa thèse. « 17. et j’ai passé le 18 novembre dans une cabine téléphonique, appelant Prague et essayant de comprendre ce qui se passait à Národní trída et qui étaient toutes mes connaissances et amis qui étaient là », a déclaré Fischer.

La plus jeune candidate, Danuša Nerudová, n’avait que dix ans au moment de la révolution de velours, elle fréquentait l’école primaire de Brno. Il a ressenti le coup politique principalement du point de vue de ses parents. « Je me souviens que ma mère m’appelait depuis la pièce voisine lorsque les premières images de la manifestation sont passées à la télévision. Il m’a dit de regarder parce que l’histoire commençait à peine à s’écrire », se souvient le président de l’époque de l’université Mendel.

Santé « Président »:

Josef Středula a été impliqué dans des événements révolutionnaires à Ostrava, où il a travaillé aux forges de Vítkovice. Il a expliqué qu’à l’âge de 22 ans, il a aidé à établir un forum de la société civile dans la région.

« A Ostrava, cela a commencé environ deux à trois jours plus tard qu’à Prague. Nous avons compilé et imprimé des documents dans les limites des possibilités disponibles à l’époque. Nous les avons ensuite transportés au travail et au village où nous vivions. Nous avons aidé parce que notre petite force était suffisante à l’époque », se souvient le chef du siège du plus grand syndicat tchèque actuel, ČMKOS.

Je veux vivre au Maroc

Comme déjà mentionné, le seul candidat approché qui n’a pas voulu partager ses souvenirs de Seznam Zprávy était le chef du mouvement ANO et grand homme d’affaires Andrej Babiš. Il a laissé toutes les demandes des éditeurs sans réponse même après un appel d’urgence. Même les partenaires médiatiques Babiš Vladimír Vořechovský et Martin Vodička n’ont pas répondu à plusieurs reprises.

Cependant, une image de base de la vie de Babiš à cette époque peut également être tirée des informations que le milliardaire lui-même a rendues publiques sur lui-même plus tôt, lorsqu’il est entré en haute politique.

Depuis 1985, Babiš vit au Maroc en tant que délégué de la société de commerce extérieur Petrimex. Et selon ses propres souvenirs, la vie là-bas n’était pas mal du tout, il a pu économiser la moitié de son salaire de 600 dollars par mois. Il a même envisagé de vivre en Afrique du Nord.

Propriété « Président »:

« Moi aussi j’étais au Maroc pendant la Révolution de Velours et on ne savait même pas vraiment ce qui se passait chez nous. Je voulais vivre dans le pays de façon permanente. Mon mandat se terminait bientôt et j’ai reçu une proposition alléchante de travailler pour un Marocain famille riche. Mais à la demande de mon ancien patron, qui m’a autrefois aidé et était en quelque sorte mon protecteur, je suis retourné en Tchécoslovaquie », a écrit Babiš. à votre CV officiel.

Au moment de la révolution, Andrej Babiš avait 35 ans et était membre du Parti communiste. Et aussi les collaborateurs du StB, comme en témoignent les documents d’archives, bien que le chef du mouvement ANO les ait interrogés et soit actuellement jugé pour légalité.

Expérience avec les « citernes Zbitek »

Alors que Babiš, l’ancien communiste, parle maintenant fréquemment de manière désobligeante du « cartel polystopad » comme d’un complot présumé de grande envergure entre des personnes maintenant en vie le régime post-Velvet « corrompu », l’ancien membre du parti Petr Pavel soutient activement le nouveau régime et se présente comme un politicien pro-communiste Convaincre l’Ouest.

Même dans sa réponse, le général Pavel a déclaré comment, dans les jours qui ont suivi la révolution de velours, il a commencé à changer complètement pour devenir un partisan de la démocratie. Et ce malgré ses antécédents familiaux, où ses deux parents étaient membres du Parti communiste et son père était colonel dans l’armée communiste.

«Lundi prochain, je veux voir, entendre et ressentir ce qui se passe de mes propres yeux. Comprenez immédiatement l’ambiance et créez votre propre image. C’est pourquoi je suis allé à la manifestation de la place Venceslas pour voir de visu la réaction aux événements de Národní třída et la vague d’émotion qu’elle a suscitée au cours du week-end. Aussi à cause d’eux, j’ai été très impressionné par l’atmosphère positive et la détermination calme. Les jours suivants, Václav Havel, Václav Malý et d’autres orateurs ont pris la parole depuis le balcon », a déclaré Petr Pavel, comment il a vu l’événement révolutionnaire.

Comme il l’a ajouté à la fin de sa réponse, sa « seule expérience négative » depuis lors était liée à la performance de l’ancien commandant de division de chars à Slané Zdenek Zbitek au congrès des coopératives paysannes. « Pendant son discours, il a crié qu’il irait dans un char pour aider Prague, si seulement ses camarades le lui disaient. Cette apparition était assez effrayante pour moi en tant que soldat, car il parlait pour l’armée, mais il n’était le commandant que de une division », a déclaré Petr Pavel.

En revanche, les propos du chef d’état-major de l’époque, Miroslav Vack, très rationnel et modéré, ont été pour lui des expériences positives. « Il a dit fermement : ce n’est pas le travail de l’armée, l’armée ne s’immiscera pas dans les affaires intérieures, l’armée restera dans les casernes, l’entraînement sera limité au minimum, et quand la situation se sera calmée, nous communiquerons avec qui voudra être en charge de la défense du pays », rappelle les propos du général Pavel de Vack sur la révolution comme un moment clé.

Le seul dissident déçu

Tous les candidats qui ont répondu à la question de la liste d’actualités souscrivent à l’héritage de la révolution de velours. Y compris le plus jeune Danuš Nerudová.

« Je considère cet événement comme l’un des moments les plus importants de notre histoire », a déclaré Nerudová.

C’est un contraste assez intéressant avec le candidat présidentiel du SPD, Jaroslav Bašt, qui il y a des années dans une interview pour Parlamentní listy a caractérisé le développement du postcolonialisme avec l’adage « de la boue à la flaque d’eau ».

Dans le même temps, Bašta est en fait le seul dissident authentique sur 21 à avoir soumis une liste de candidats au ministère de l’Intérieur ces derniers jours. Il a été emprisonné sous le régime précédent et a également été signataire de la Charte 77.