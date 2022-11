Le roi des chaussettes lilloises prédit une élection surprise pour la France

D’un envoyé spécial en France

« Il y a quelques jours, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, nous a rendu visite, Valérie Pécresse était là aussi, qui a pris une photo avec ses propres chaussettes, puis Éric Zemmour nous a envoyé un mail, les chaussettes l’amusaient », raconte Maxime Lemersre, propriétaire de la boutique Lille Chaussettes et compagnie.

Il vend maintenant des chaussettes au magasin d’en face depuis que sa boutique a été cambriolée la semaine dernière. « Ils ont pris des chaussettes et une caisse enregistreuse, » le propriétaire haussa les épaules. La police pense que les voleurs ont choisi la plus petite boutique de Lille, comme l’évoque M. Lemersre, précisément à cause de l’édition de chaussettes politiques.

Les chaussettes rouges et bleues avec des portraits de candidats à la présidence se vendent rapidement, et vous devrez peut-être en attendre quelques-uns. Pour 13 euros la paire, vous obtenez des chaussettes en coton bio, en dehors des politiciens connus, vous pouvez également voter pour des candidats qui se rendent à peine aux élections.

Maxime Lemersre a décidé très tôt qu’il surveillerait les ventes de chaque candidat. Il a dit avec un sourire qu’il s’agissait d’une sorte d’enquête physique pré-électorale : « Quand ils vous demandent par téléphone, vous pouvez dire n’importe quoi. Mais vous venez ici et achetez simplement nos chaussettes. »

Selon lui, certaines tendances sociales se reflètent dans les ventes et ne doivent pas être prises à la légère. Dans le même temps, il a souligné : « Je ne suis pas un analyste politique, mais juste un vendeur de bas ».

Le Pen a pris du retard, Zemmour a pris les devants

« Nous avons trois candidats qui se vendent très bien : Eric Zemmour (il a 28 à 29 % ici), Emmanuel Macron avec moins de 24 %, et le troisième est Jean-Luc Mélenchon », a déclaré Lemersre. Il a un jour eu l’idée de vendre des chaussettes aux candidats dans les transports en commun, où il a surpris une conversation entre deux femmes parlant de politique.

Photo: SZ – Milan Rokos Maxime Lemersre avec ses objets imaginatifs.

Au bout de quelques semaines, les chaussettes ont fait un tabac, et ont même fait partie de la campagne. « Quand on peut se contenter d’un produit banal comme les chaussettes, et que du coup on pense affaires publiques et démocratie, c’est déjà une réussite. Amusons-nous, il faut rire ces temps-ci », a déclaré le patron des Chaussettes et compagnie.

Dans le même temps, il a souligné qu’il soutenait la pluralité d’opinions et que personne ne pouvait deviner quel candidat l’employeur préfère à partir des chaussettes exposées. Lorsqu’on lui a demandé pour qui il voterait, il a secoué la tête en s’excusant – étant un politicien passionné, il irait certainement aux urnes, mais il ne voulait pas révéler son favori à cause des clients.

Cependant, l’idée que les électeurs présidentiels actuels, par exemple, doivent acheter des chaussettes avec son portrait dessus, ne tient pas. « Ce qui est intéressant, c’est que les gens achètent des chaussettes pour diverses raisons – certaines pour soutenir un candidat, ou les achètent comme cadeau pour quelqu’un qui soutient ce candidat. Mais il y a aussi ceux qui achètent des chaussettes pour s’amuser, peut-être pour taquiner leurs amis. »

Les chaussettes sont vendues dans toute la France via Internet, mais une partie de leur production part également dans les pays limitrophes. Outre l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, on trouve également des clients aux États-Unis et au Canada. Alors qu’au Canada les gens achètent le politicien le plus à droite Érik Zemmour, par exemple en Grèce le gaucher Jean-Luc Mélenchon est le plus vendu.

Photo: SZ – Milan Rokos La boutique de chaussettes a été fermée après l’attaque des voleurs, mais vous pouvez les acheter de l’autre côté de la rue.

Les clients peuvent être français travaillant à l’étranger. « Selon l’intérêt des médias étrangers, je vois un grand potentiel. L’équipe de Reuters sera là deux heures après vous. Ils m’ont demandé une heure et demie. Alors je me demande ce qu’ils essaient de finir depuis si longtemps ? Après tout, ce n’est qu’une affaire de chaussettes… », a demandé M. Lemersre.

Porter des chaussettes pour femmes ? Certaines personnes ne sont pas d’accord avec ça

Lorsqu’on lui a demandé si les goûts des Lillois différaient de ceux des autres pays, M. Lemersre n’a pas pu répondre – il ne faisait que des recherches sur les ventes à l’échelle mondiale, pas ville par ville. Mais il a remarqué un autre fait : « Il est intéressant que les candidatures féminines soient vendues un peu moins cher que les candidats masculins. C’est peut-être la sagesse française, peut-être n’est-il pas poli de porter des chaussettes de femme. »

Outre le portrait classique créé avec l’aide de l’intelligence artificielle et d’un dessinateur lillois, il y a aussi des chaussettes avec des candidats masqués. On dit qu’ils sont parfois achetés par des personnes avec des candidats qu’ils ne veulent pas gagner, mais veulent au moins symboliquement se taire.

Le propriétaire de l’entreprise lilloise a de grands projets pour son entreprise unique. Les chaussettes avec des candidats à la présidentielle sont également demandées par d’autres pays, il est même possible qu’elles soient produites pour la prochaine élection américaine. Le propriétaire de l’entreprise réfléchit également à des chaussettes similaires pour un club de football. Il dit avoir également entendu parler d’un couple qui se marie et souhaite fabriquer des chaussettes avec les deux partenaires.