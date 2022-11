Messages délicats pour le Qatar. Les deux équipes soutiendront les exploités et les opprimés

Un autre foot Coupe du monde il avait déjà commencé dimanche. Et le Qatar, le cadre, est un pays qui a des règles différentes dans certains domaines que le monde occidental.

Deux équipes de football, les États-Unis et les Pays-Bas, pourraient envoyer des messages subtils au Qatar aux travailleurs locaux et à la communauté LGBT+. Les travailleurs étrangers construisent des stades et d’autres infrastructures pour les championnats dans des conditions inhumaines, et les relations homosexuelles sont illégales au Qatar.

De nombreux footballeurs et associations sont restés silencieux, mais les équipes de marketing des footballeurs américains et néerlandais émergent avec de petits gestes. Les Américains afficheront le logo arc-en-ciel dans leur centre d’entraînement au Qatar, les Pays-Bas, l’un des favoris du tournoi, reverseront le produit de leurs ventes aux enchères de maillots au profit des travailleurs étrangers.

Logo arc-en-ciel

Le design du logo Team USA se compose de sept bandes verticales colorées sous le mot « USA » en lettres bleu foncé et fait partie de l’Initiative. Soyez le changement (Be change – ndlr), que l’équipe a adopté en 2020 pour inspirer les questions de justice sociale.

Lis Qui soutiendra Václav Němeček lors de la Coupe du monde au Qatar et pourquoi ? Qui classent-ils parmi les favoris du tournoi ? Les réponses à ces questions sont proposées par une édition spéciale du podcast Water Bearers.

« Lorsque nous sommes sur la scène mondiale et lorsque nous sommes dans un endroit comme le Qatar, il est important de prêter attention à ces problèmes, et c’est ce qu’est ‘Be the Change' », a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter lors d’une conférence de presse. Lundi. « Non seulement aux États-Unis, mais aussi à l’étranger, nous voulons attirer l’attention sur les questions sociales. Nous reconnaissons que le Qatar a fait des progrès et que de grands progrès ont été réalisés, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.

Les joueurs craignent la discrimination

Les organisateurs de la Coupe du monde, qui se déroule pour la première fois dans ce pays du Moyen-Orient, affirment que tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle ou son origine, est le bienvenu. Mais certains joueurs ont fait part de leurs inquiétudes quant aux droits des supporters se rendant à la Coupe du monde de cette année, en particulier les personnes et les femmes LGBTQ, qui, selon les groupes de défense des droits, sont victimes de discrimination au Qatar.

Nous sommes une équipe qui croit en l’inclusion et nous continuerons à diffuser ce message, a déclaré le gardien américain Sean Johnson. « Les endroits où nous nous entraînerons et séjournerons pendant les championnats, tels que les hôtels des équipes ou les zones médiatiques, arboreront la marque US Soccer traditionnelle et arc-en-ciel », a-t-il ajouté.

Cependant, l’équipe américaine ne portera pas l’insigne arc-en-ciel lors des matchs de la Coupe du monde.

Ces derniers temps, il est devenu habituel pour un certain nombre d’équipes internationales de football de porter le brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel. Que ces équipes aient le courage de le faire au Qatar reste une question.

Cependant, le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, a déclaré à l’agence de presse AP qu’il ne souhaitait pas porter le ruban arc-en-ciel. « Bien sûr, j’ai un avis personnel sur ce sujet. Et il est assez proche de l’avis du président (de la fédération française) », a-t-il déclaré.

🗣 « Donc je peux être d’accord et pas d’accord avec leurs idées mais je dois leur montrer du respect. » Hugo Lloris a laissé entendre qu’il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel pic.twitter.com/aufJjy7Rlb – Quotidien du football (@footballdaily) 15 novembre 2022

« Quand on est en France, quand on accueille des étrangers, on veut souvent qu’ils suivent nos règles, respectent notre culture, et je ferai pareil quand j’irai au Qatar. Je peux être d’accord ou non avec leur opinion, mais je dois faire preuve de respect », a déclaré Lloris.

Les Pays-Bas vendront leur maillot aux enchères

Le maillot porté par l’équipe néerlandaise lors de la Coupe du monde sera mis aux enchères pour soutenir les travailleurs migrants au Qatar. C’est ce qu’a annoncé lundi la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

La KNVB est l’une des rares associations de football à critiquer les droits de l’homme et les conditions de travail au Qatar, où les travailleurs migrants et les étrangers constituent la majorité des 2,8 millions d’habitants.

Après consultation des acteurs, la KNVB a décidé que les résultats de la vente aux enchères en ligne seraient utilisés pour améliorer la situation des travailleurs migrants.

La Coupe du monde au Qatar se rapproche Au Qatar, les trois footballeurs qui ont terminé dans le top 10 du prestigieux sondage Ballon d’Or du magazine français France Football vont garder leurs compétences au plus bas. Et pas seulement eux. Le pays hôte du championnat de football de cette année a fait l’objet de nombreuses critiques. De plus, désormais, les autorités qataries sont soupçonnées de payer de faux supporters pour créer une ambiance.

« Pas étonnant que celui qui organise le tournoi ait un si grand impact sur les travailleurs migrants au Qatar. Ils ont travaillé sur des stades, des infrastructures et des hébergements hôteliers dans des conditions très difficiles. Nous nous en souviendrons dans toutes nos activités là-bas. Il est clair pour tout le monde que ces conditions doivent vraiment s’améliorer », a déclaré le capitaine néerlandais Virgil van Dijk.

« Nous espérons que notre présence contribuera aux changements qui s’opèrent. Les salles de réunion ont beaucoup contribué à améliorer la situation des travailleurs migrants. Cependant, nous voulons également apporter une réelle contribution depuis le vestiaire », a ajouté van Dijk.

L’équipe néerlandaise réservera également du temps au Qatar pour rencontrer une vingtaine de migrants, avec qui ils échangeront sur leurs conditions de travail et leur donneront l’opportunité de participer à une formation d’équipe.

La télévision danoise au Qatar arrête la diffusion en direct

Le journaliste Rasmus Tantholdt de la chaîne de télévision danoise TV2 Nyhederne a vécu de première main ce à quoi les visiteurs de la plus grande fête du football doivent faire face. A l’entrée en direct du rond-point, situé au centre de la capitale Doha, quelqu’un a tenté d’interrompre le tournage. Ils ont également menacé de détruire le matériel des journalistes.

Tantholdt a déclaré sur Twitter que le diffuseur avait reçu des excuses du Bureau international des médias du Qatar et du Comité suprême du Qatar.