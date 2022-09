Naturalisé Lorenzo Brown, auteur de 17 points, a marqué le plus de buts sous un maillot de la Pologne. Les frères Hernangmez rejoignent également une nouvelle centrale de basket-ball. Star Willy a marqué 16 points, le jeune Juancho a récolté 13 points et sept rebonds. Le vétéran de sept ans Rudy Fernndez a ajouté 14 points.

Ils ont marqué au moins 25 points dans tous les quarts. Les fans indifférents ont dû suer dans le quatrième match de dix minutes, où 63 points ont chuté (32:31).

Le meilleur buteur du duel aquatique du groupe A, organisé par la métropole géorgienne de Tbilissi, a été l’attaquant bulgare Saa Vezenkov avec 26 points, soutenu par 11 rebonds. Pavlin Ivanov a remporté 16 points. panlm a pu voir le meneur bulgare Dee Bost pour six points, les Amérindiens ont aidé avec sept passes décisives.

La Turquie a surmonté sa position de favori contre Ern Hoe, gagnant 72:68, mais a gagné à la dernière seconde. La décision a été prise par le jeune Alperen Sengn, lorsqu’il a marqué deux fois dans les 62 dernières secondes. Le match le plus utile de tous a été celui de Shane Larkin avec 18 points et sept passes décisives. Cedi Osman marque 15 points.

expérimenté Bojan Dubljevi avec 18 points et six rebonds et le jeune Marko Simoni avec 13 points et sept rebonds.

Le duel entre la Géorgie et la Belgique s’est considérablement prolongé dans la nature, Jonathan Tabu mettant le résultat 79:76 pour les visiteurs devant avec un trois points à une seconde de la fin. Belgick a marqué un total de 14 points lors de l’échauffement.

Temps forts de Géorgie – Belgique :

Dans le groupe B à Cologne nad Rnem, la Slovénie a battu la Lituanie. Un duel serré s’est décidé en fin de partie. Un rôle important a été joué par une faute antisportive controversée de Domantas Sabonis à moins de deux minutes de la fin.

Sabonis frappe Donie d’un coup de coude, mais une faute antisportive :

Maintenant que le visage de Luka est coudé par Sabonis… son menton est définitivement testé dans ce jeu… et il en a un fort.

Luke Donio (14 points, 10 passes et 6 rebonds) a été secondé par Mike Tobey avec 24 points et 8 rebonds. Le vétéran slovène Goran Dragi a marqué 19 points et frappé un trois points pour marquer 85:81.

Avant le match, les Slovènes ont eu des complications avec le transport, après avoir attendu en vain le bus, ils sont descendus de l’hôtel au hall en taxi. Bon travail, EuroBasket. e bus pour les champions d’Europe à sauver. Ce doit être une blague, a écrit Goran Dragi sur Twitter. Après vingt minutes, nous avons eu au moins un taxi.

Les Slovènes peuvent m’aider dans le taxi :



Les meilleurs buteurs de l’équipe lituanienne sont Mindaugas Kuzminskas avec 19 points et Marius Grigonis avec 18, le jeune attaquant barcelonais Rokas Jokubaitis souffre dans le rôle de numéro un lituanien, ne réussissant que deux points et deux passes décisives. Leur duel aquatique a réuni 14 500 fans.

L’Allemagne n’a pas entamé de duel avec la France depuis longtemps, mais à la fin, elle a honoré son dieu Dirk Nowitzko avec un score de 76:63. Leur meilleur buteur a été contre Johannes Thiemann avec 14 points, Maodo Lo et Niels Giffey ont chacun ajouté 13 points.

L’équipe nationale allemande de basket-ball a dévoilé le maillot numéro 14 porté par Dirk Nowitzki.

Le match est précédé d’une cérémonie solennelle, ou le maillot du représentant de Nowitzka est affiché au plafond de la salle de Cologne. Aucun membre de l’équipe nationale n’a pu battre le 14e champion de la NBA en Allemagne.

Seul Guerschon Yabusele, le pivot du Real Madrid, a marqué 18 points du côté des perdants. Rudy Gobert a ajouté 11 points et 12 rebonds.