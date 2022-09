Les politiciens de haut niveau, la royauté et les vainqueurs de Formule 1. Qui assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II ?

Cercueil avec les restes de la reine Elizabeth II. à Westminster Hall Parlement britannique | PHOTO : Famille royale / avec autorisation

Plus de 500 invitations ont été envoyées aux chefs d’État et aux dignitaires étrangers pour les funérailles d’Elizabeth II, qui auront lieu le lundi 19 septembre à l’abbaye de Westminster, où la reine a épousé le prince Philip en 1947 et a été couronnée en 1953. Les membres de la famille et les amis seront pas manquer non plus. . Qui assistera à l’un des plus grands rassemblements britanniques de membres de la royauté et d’hommes politiques depuis une décennie, et qui manquera ?

Les funérailles de la reine, qui a régné en Angleterre pendant 70 ans, seront suivies par sa famille immédiate. Le roi Charles III sera présent. accompagné de la reine Camilla ainsi que des trois autres enfants de la reine – Anne, Andrew et Edward – et leurs maris et femmes. Basé sur Bbc Les petits-enfants de la reine, dont les princes William et Harry, seront également présents aux funérailles.

Parmi les autres invités attendus figurent le frère de la princesse Diana, filleul de feu la reine et les oncles William et Harry, Earl Spencer, le prince Michael de Kent et sa femme, ainsi que le duc et la duchesse de Kent.

Un autre roi européen et vainqueur de Formule 1

Les dames d’honneur de la reine, qui se tiennent à ses côtés depuis des décennies, seront également sur la liste des invités. Ceux-ci incluent, par exemple, Susan Hussey, qui a commencé à travailler pour la reine en 1960, était la marraine du prince William et a accompagné la reine aux funérailles du prince Philip en 2021. D’autres étaient Mary Anne Morrison ou Angela Kelly, qui a été la défunte personnelle garde-robe reine et senior depuis plus de 30 ans. On dit aussi qu’il est son proche confident.

Des membres de la famille royale de toute l’Europe sont également attendus. Assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II. confirmé par le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique, ainsi que par le Roi des Pays-Bas Guillaume Alexandre et sa femme la reine proverbe. Sa mère et l’ancienne reine Beatrix des Pays-Bas devraient également assister aux funérailles. Le roi Filipe et la reine Letizia d’Espagne ainsi que les familles royales de Norvège, de Suède, du Danemark et de Monaco ont également accepté l’invitation.

L’ancien champion du monde de Formule 1, Sir Jackie Stewart, devrait également assister aux funérailles. Avant la mort de la reine, il devait se rendre à Balmoral, où se trouvait Elizabeth II. est décédé et devait assister à ses funérailles.

Tout au long de son règne, la reine est en charge Association libre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et son ex colonie, appelée le Commonwealth. Les dirigeants politiques de ces pays assisteront également à ses funérailles. Le Premier ministre australien Anthony Albanese, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont accepté l’invitation. Le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina Wajidova et le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe sont également attendus. L’Inde sera représentée par le président Draupadi Murm.

Le Premier ministre Fiala représentera la République tchèque, Poutine ne sera pas présent

Le président américain Joe Biden et son épouse ont également confirmé leur participation aux funérailles de la reine britannique la plus ancienne. Cependant, contrairement aux autres invités, ils ne se rendront pas au cimetière en bus public. Parmi les autres dirigeants mondiaux qui auraient accepté l’invitation figurent le Premier ministre irlandais Michael Martin, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le président italien Sergio Mattarella et le président français Emmanuel Macron.

La République tchèque sera représentée aux obsèques par le Premier ministre Petr Fiala (ODS) et son épouse. « J’ai demandé à Peter Fiala d’y participer. Le médecin m’a dit de ne pas voler parce que j’avais un trou dans l’estomac à cause de la sonde. Petr Fiala a accepté, alors je l’ai remercié et lui ai dit que je le rembourserais », a déclaré Le président Miloš Zeman sur la fréquence 1, dimanche . Il avait précédemment déclaré avoir reçu la nouvelle de la mort de la reine avec une grande tristesse. « Son service dévoué à la monarchie, son humilité et sa générosité extraordinaires resteront à jamais dans nos cœurs. »

Le président chinois Xi Jinping a également accepté l’invitation. Mais certains législateurs britanniques ont critiqué son invitation en raison du traitement réservé par le gouvernement chinois à la minorité ouïghoure. Selon des sources parlementaires Bbc Les autorités chinoises n’ont pas été autorisées à assister aux funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster. Samedi, le gouvernement chinois a confirmé que le vice-président Wang Qishan assisterait aux funérailles.

Lors des funérailles de la reine Elizabeth II. au lieu de cela, les représentants de la Syrie, du Venezuela et de l’Afghanistan n’ont pas été invités. En effet, le Royaume-Uni n’entretient pas de relations diplomatiques complètes avec ces pays. Personne de Russie, de Biélorussie ou du Myanmar n’a non plus accepté l’invitation. Les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Russie se sont presque effondrées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et un porte-parole du président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il n’envisageait pas d’assister aux funérailles.