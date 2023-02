Babi et Macron se sont rencontrés mardi pendant environ 40 minutes à l’Elysian Thumb. Bien que les Français aient déclaré que la réunion n’était pas un accord en faveur de la candidature de Babi, le mouvement YES a rapidement publié la photo de Macron sur Twitter et l’a qualifié d’ami, selon Le Monde.

Quelle que soit l’opinion publique française, ils se réuniront à un moment très opportun pour le fondateur du parti ANO, une formation centriste et modérément populiste qui a perdu une élection en juin 2021, selon Le Monde.

De plus, ces derniers mois, Macron s’est entretenu intensivement, notamment avec l’actuel Premier ministre tchèque Petr Fiala, collaborant ainsi à la présidence du Conseil de l’Union européenne, qui a repris Prague du Paa en milieu d’année.

Mardi, Macron et Babi ont également parlé d’aller en Ukraine. La République tchèque est l’un des pays qui s’est le plus engagé face à Moscou ; et ce malgré la position pro-russe de l’ancien chef de l’Etat Milos Zeman, a déclaré Le Monde. Le président tchèque, au pouvoir depuis plus de dix ans, est considéré par ses détracteurs comme une marionnette de longue date Vladimir Poutine, qui a rompu avec lui après l’invasion de l’Ukraine, ajoute la lettre, dont le propriétaire Le Nouveau Monde I détient 49 pour cent, selon la société Czech Media Invest Daniela Ketnskho.

Rencontrer Macron parmi ces espions est d’autant plus important pour Babie, qu’il survient au lendemain de la décision du tribunal de Prague, qui a acquitté l’expremira de recel d’affaire et d’antre, selon Le Monde et fait la lumière sur les détails. le procès au quinté le plus riche résonne, selon lui, sur une «affaire politique».

L’acquittement en République tchèque n’affecte pas une enquête préliminaire en cours par le tribunal d’instruction criminelle français (PNF) sur des allégations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale impliquant Babie, rapporte Le Monde. l’État a acquis une villa à Mougins dans le sud de la France par l’intermédiaire de plusieurs sociétés offshore basées à Monaco et dans les îles Vierges britanniques.