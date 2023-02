Pas seulement les Léopards. Apparemment, les chars Leclerc français arriveront également en Ukraine

Après que la communauté internationale ait hésité et décidé de fournir des chars modernes Leopard, Challenger et Abrams, la France a commencé considérerqu’il fournirait à l’Ukraine combattante son char de combat principal le Leclerc.

Le char Leclerc AMX-56, du nom du célèbre général français de la Seconde Guerre mondiale, a été développé à la fin des années 1980 par l’entreprise publique Giat Industries, qui opère actuellement sous le nom de Nexter.

Depuis le début de la production en série, près de 900 chars Leclerc ont franchi les portes de l’armurerie de Rouen. Environ la moitié d’entre eux ont servi dans l’armée française en tant que chars de combat principaux, l’autre moitié était destinée à l’exportation vers les Émirats arabes unis.

Leclerc est considéré comme l’un des chars les plus chers au monde. C’est parce qu’il est littéralement plein d’électronique. L’électronique coûte environ la moitié du prix de l’ensemble du réservoir, soit environ dix millions de dollars.

Mis à part l’électronique, cependant, la technologie d’armure de Leclerc mérite une attention justifiée. L’avant et les côtés du corps du char et de la tourelle sont constitués d’un blindage multicouche utilisant des feuilles de céramique et de tungstène. L’armure frontale est également recouverte d’une couche supplémentaire de protection modulaire. Ce type d’armure a deux avantages principaux. Premièrement, si un ou plusieurs modules tombent en panne, les pièces endommagées peuvent être remplacées facilement, même sur le terrain. Deuxièmement, la protection du blindage du char pourrait être continuellement améliorée en installant un type de blindage plus efficace. Les concepteurs français ont accordé une attention particulière au renforcement de la protection blindée supérieure de la tourelle, en particulier contre les canons antichars modernes attaquant par le haut. Les côtés du char ont ensuite été recouverts d’une protection spéciale anti-cumulative.

L’AMX-56 Leclerc dispose également d’un système contre les armes de destruction massive. Si une arme nucléaire, chimique ou bactériologique est utilisée, une surpression sera créée dans la zone de combat pour empêcher la pénétration de poussières radioactives ou de produits chimiques.

S’il est touché par des armes conventionnelles, le char est équipé d’un système d’extinction d’incendie automatique à action rapide, à la fois dans le compartiment de combat de l’équipage et dans le compartiment moteur.

Pour se camoufler au combat, l’engin est équipé d’un système qui ajuste l’écran de fumée. De plus, le lance-grenades externe est équipé d’un intercepteur infrarouge, qui est tiré lorsqu’un missile guidé est dirigé vers le char. Cette défense fonctionne de la même manière que pour les avions – la température élevée du « capteur » explosé coupe la voie de chaleur du moteur et les missiles ennemis frappent généralement la mauvaise cible. Le Leclerc est également équipé d’un système d’avertissement de ciblage laser, laissant à l’équipage le temps de manœuvrer à temps. Par conséquent, Leclerc est conçu pour avoir une grande maniabilité sur tous les terrains.

L’armement principal du char est un canon de 120 mm GIAT CN120-26/52 complété par une mitrailleuse de 12,7 mm et une autre mitrailleuse de 7,62 mm. Le pistolet est chambré pour des munitions de sous-calibre ou cumulatives. La charge se fait automatiquement, l’équipage n’est donc que de trois personnes. Le chargeur automatique fournit une cadence de tir pratique de 12 coups par minute lors du tir à partir d’une position stationnaire ou en mouvement. Si nécessaire, le canon peut également être chargé manuellement.

La machine est propulsée par un moteur diesel turbocompressé à huit cylindres d’une puissance de 1500 chevaux. La machine est construite en une seule pièce avec la transmission automatique EZM 500 qui peut être changée en seulement 30 minutes sur le terrain si nécessaire. Cinq vitesses avant et deux arrière permettent à Leclerc d’accélérer à une vitesse de 32 km/h en 5,5 secondes. La vitesse maximale sur autoroute est de 71 km/h.

Le char Leclerc n’a pas encore été utilisé au combat. Seule la mission KFOR au Kosovo y a participé et ils ont également servi au Liban dans le cadre de la mission FINUL.