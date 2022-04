Nouvelles expositions en Bohême centrale : Dobříš et Konopiště attirent les visiteurs

Un nouveau spectacle à l’intérieur et à l’extérieur

Dlouhá se souvient en particulier d’une exposition archéologique multimédia appelée Archevita – traces des temps, que le Musée central de Bohême proposera à Roztoky près de Prague. En permettant à l’histoire d’être appréhendée par tous les sens, en voyant la piste remplie, en voyant comment la hache a été fabriquée ou comment elle était échangée. Le tout sous une apparence moderne; équipé de projection, hologramme et réalité virtuelle. La grande ouverture est prévue comme un week-end complet du 22 au 24 avril, quand il y aura également un concert le vendredi de Dan Bárta et Václav « Noid » Bárta. En même temps, ils partagent plus que le même nom de famille : ils décrivent tous les deux les personnages qui animeront l’exposition sous forme holographique : Dan de l’âge de pierre et Noid comme potiers de l’âge du bronze. Et Fan’s Wonder World est maintenant exposé à Roztoky; avec le début du week-end, les expositions Abeille et au Jardin s’ajouteront ! Le Monde de Karel Havlíček.

Un jardin à la française récemment rénové avec des plantes d’agrumes ouvrira au château Dobříš pour les visiteurs à partir de mai. « Actuellement, le lieu abrite l’exposition Eau et Forêt, destinée principalement aux enfants », rappelle Dlouhá. Il a également attiré l’attention sur les projets de galerie de l’épouse de la taupe légendaire, Emilie Milerová. « L’exposition dans le château lui-même est actuellement fermée pour cause de reconstruction », a-t-il ajouté.

PHOTO : Les visages aux traits japonais devraient également attirer les visiteurs en Bohême centrale

La nouveauté du château Konopiště cette année est une visite nocturne de divertissement et de célébration aristocratique. Cela montrera comment l’aristocratie passe son temps libre – même en visitant des zones inaccessibles lors de visites régulières. Des visites non traditionnelles sont prévues tous les mercredis d’avril à fin novembre.

L’exposition récemment rénovée attire également les visiteurs. Par exemple, le Musée national d’histoire de Jesenice dans la région de Rakovník offre un trésor de forteresses et de châteaux médiévaux de la région de Jesenice, qui ont été introduits pour la première fois en 2020, mais dont la présence a été violée par les règles du coronavirus. Et totalement nouveau, jusqu’à présent dans la semaine, il y a eu une exposition Nature et Homme dans le territoire de Jesenice. À partir de mai, le musée municipal de Netvořice dans la région de Benešov ouvrira une exposition nouvellement reconstruite – et l’offre de la salle commémorative František Hrubín est renouvelée près de Lešany. Le souvenir de l’enfance du poète passé ici est déjà intéressant : la forme d’un grand dossier avec le texte du manuscrit Hrubín Lešanské jesličky. À Lány, à la frontière de Kladno et Rakovnicko, vous pouvez visiter le Dr. La reconstruction du Memorial Hall a commencé le 28 mai. Alice G. Masaryk et la Croix-Rouge tchèque.

Montrez-moi ce que les bâtiments vont changer

En guise de conseil pour un voyage en avril, Jakub Kulhánek, responsable du marketing à l’Office du tourisme de Bohême centrale, propose une visite au monastère de Sázava, à la frontière des régions de Benešov et de Kutná Hora. « La tour néo-renaissance et la crypte gothique seront reconstruites à partir de juin, l’administration du monastère a donc préparé sa tournée spéciale », a-t-il rappelé. Avec ce fait, en plus de présenter la situation actuelle, il y aura également des plans pour l’avenir.

Du béton coloré dans une cité celte ? Un débat houleux attend Envy

Le musée en plein air de Vysoké Chlumec dans la région de Příbram offrira à nouveau aux visiteurs un certain nombre d’attractions lors d’une visite guidée d’une vaste maison en rondins d’ikov, qui a été transférée dans un musée en plein air en 2020. Il dispose d’une cheminée fonctionnelle, une enclume historique et une exposition de forgerons », a déclaré Dlouha.