Jour du tirage – Diario de Noticias de Navarra

Madrid – L’équipe espagnole de football rencontrera aujourd’hui (18h00) ses trois rivaux lors de la phase de groupes de la Coupe du monde du Qatar plus tard cette année, dans un match nul dangereux en raison d’une forte présence de l’équipe dans les autres tambours et incomplet car ils sont toujours écartés pour rencontrer le vainqueur des trois séries éliminatoires.

Le Doha Convention and Exhibition Center sera le lieu des premiers pas qui allumeront encore plus les flammes de la Coupe du monde et où 29 des 32 équipes sauront plus ou moins clairement qui sera leur premier adversaire.

L’Europe n’a pas rempli le quota entre l’Ukraine, l’Ecosse et le Pays de Galles. L’invasion de l’Ukraine par la Russie signifiait l’élimination du pays qui avait accueilli la précédente Coupe du monde et la qualification directe de la Pologne pour la finale des barrages. Pendant ce temps, la demi-finale de la semaine dernière entre l’Ukraine et l’Écosse a été reportée sans précision de date. Tout indique qu’il se tiendra en juin. Le vainqueur affrontera le Pays de Galles pour une place à la Coupe du monde au Qatar.

En plus de la dernière place européenne, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande devront se disputer les places, et le Pérou devra attendre le vainqueur des barrages asiatiques qui affrontera les Émirats arabes unis et l’Australie. Tous seront pot 4.

L’Espagne, classée septième au monde dans le classement de la FIFA, sera en tête de liste aux côtés du pays hôte, le Qatar, et d’autres puissances telles que le Brésil, la Belgique, la France, l’Argentine, l’Angleterre et le Portugal. Seuls la Belgique et le Portugal, à l’exception du Qatar, ne sont pas encore champions du monde.

Oui, ça fait quatre fois, l’Allemagne, qui est un gros danger dans le deuxième pot, mais pas la seule à éviter car les Pays-Bas sont là aussi, toujours une menace en raison de leur qualité. De plus, la Croatie, la Suisse, le Danemark, l’Uruguay et le Mexique complètent une autre liste compétitive et inconfortable dans ce type de nomination.

En revanche, le troisième pot semble plus amical et peut-être l’équipe la plus dangereuse est le Sénégalais Sadio Mané en raison de la force physique de l’équipe africaine, tandis que la Pologne et la Serbie sont les équipes européennes présentes avec le Japon, la Corée du Sud, le Maroc, La Tunisie et l’Iran, les trois derniers c’est probablement le plus souhaitable.

Enfin, dans le pot 4, en plus des équipes impliquées dans les éliminatoires, il y aura des équipes d’Afrique, du Ghana et du Cameroun, de l’Équateur, du Canada et de l’Arabie Saoudite, le Canada et l’Arabie étant les équipes théoriques les plus faibles.

loterie

Lieu et heure. 18h00 au Centre des congrès et des expositions de Doha (Qatar). Il sera diffusé sur Teledeporte.

Trois endroits pour décider. Il reste encore trois options à connaître. Deux sortiront du match de barrage entre la Nouvelle-Zélande-Costa Rica et les Émirats arabes unis-Pérou. La troisième place sera décidée entre le Pays de Galles et les vainqueurs de l’Ecosse-Ukraine, un match qui a été reporté en raison de l’invasion russe.

Casserole 1. Qatar (hôte), Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne et Portugal.

Casserole 2. Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis et Croatie.

Casserole 3. Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, République de Corée et Tunisie.

Casserole 4. Cameroun, Canada, Equateur, Arabie Saoudite, Ghana, vainqueurs Nouvelle-Zélande-Costa Rica, vainqueurs Emirats Arabes Unis-Pérou et vainqueurs Pays de Galles-Ecosse/Ukraine.