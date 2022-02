Nouvel arrêt pour le nucléaire en France, pannes et retards dans la construction du réacteur de Flamanville. Et les frais ne cessent d’augmenter

Un autre revers et une flambée des coûts pour réacteur nucléaire epr (European Pressure Reactor) en costruzione en La Franceune Flamanvilleoù en 2007 le deuxième chantier deUnion européenne pour ce type de plante, développé dans une ligne évolutive technologie de l’eau sous pression (Pwr, Réacteur à eau sous pression) et défini par « Troisième génération plus ». En revanche, le premier réacteur EPR mis en service en Europe a été Olkiluoto 3dans Finlande. Il a fallu plus de 16 ans et on estime que les coûts ont touché 2017 8,5 milliards d’euros. Ça ne va pas mieux dans le réacteur français. géant EDF (Électricité de France) vient d’annoncer que Flamanville 3 coûtera 300 millions d’euros de plus que prévutandis que le ravitaillement, qui était initialement prévu fin 2022, a été reporté au deuxième trimestre 2023. La France pousse depuis tout ce temps Commission de l’Union européenne mettre l’énergie nucléaire dans Taxonomie verte. L’adoption de la législation déléguée a également été reportée au 21 janvier « pour donner aux États membres et aux experts plus de temps pour analyser le texte », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne. Eric Mamer. Et à cette heure-ci, la France continue d’être citée en exemple par les dirigeants de la Ligue, Matteo Salviniqui selon elle sera « Le pays le plus vert grâce aux réacteurs nucléaires »tandis que dans allemand ce sera au maillot noir.

Encore un autre retard, avec les surcoûts associés

Electricité de France estime que le coût total du projet passera à 12,7 milliards d’eurosça coûte plus cher que ça quadruple par rapport à la première estimation faite en 2004 mais, compte tenu également charges financièrestel qu’évalué par Corte Des Compts en 2020, se produira 19 milliards. « Edf a ajusté le calendrier du projet Flamanville 3, en tenant compte de l’avancement des opérations et de la préparation du lancement dans un contexte industriel compliqué par la pandémie », a annoncé la société. Ce retard est principalement dû à soudure cassée « Ce qui sera réparé, c’est fin août, pas fin avril, comme prévu auparavant », explique le directeur exécutif du projet de nouvelle centrale nucléaire d’Edf. Xavier Ursat. Le moment, pour les partisans du nucléaire, n’était certainement pas le meilleur. Et ce n’est pas pour Macron qui, également à la lumière des élections de printemps, vise à construire un nouveau réacteur pour réduire dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques étrangers.

Noeud de réacteur nucléaire européen

Mais ce n’est certainement pas un coup de tonnerre. En 2019, le ministre français de l’Économie, Bruno le Mairedéfinit l’EPR de Flamanville « Échec pour toute la chaîne d’approvisionnement nucléaire française ». Comme en Finlande, mais avec plus de retard, les deux autres Epr, un Taishan, en Chine. Et l’un des réacteurs chinois, qui est géré par EDF avec le groupe chinois Compagnie générale d’énergie nucléaire de Chine (Cgn), est désormais discontinué depuis juillet dernier, suite à accident qui est la cause il existe encore plusieurs versions. En effet, il y aura une augmentation de la concentration de certains gaz radioactifs rares, xénon e kryptondans le circuit principal du réacteur.

Tegola par French Electric

Suite à la dernière annonce concernant Flamanville, l’action Edf à la Bourse de Paris baisse de 1%, l’indice Cac 40 progresse de 0,7%. Groupe déjà tomber en bourse (- 15,8 %) après quatre réacteurs nucléaires en décembre, deux ans Civaux et deux ke choisirà la frontière avec Belgiquefermé parce que Défaut trouvé dans le tuyau. Le même jour, il y a eu aussi un accident à l’usine Tricastinl’un des plus « datés » du pays, où il y a un pollution au tritiumisotope radioactif de l’hydrogène, dans les unités de production d’électricité souterraines.