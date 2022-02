Les conducteurs de haut-parleurs seront automatiquement verbalisés par radar à Paris

Charli XCX, qui sortira son cinquième album studio intitulé Crash le 18 mars, et prévoit de le faire en mai concert en europeil a écrit à ceux qui le suivent sur Twitter hier qu’il se retire temporairement de la plate-forme en raison de la vague croissante de négativité entourant sa campagne actuelle.

« J’ai toujours eu un dialogue assez ouvert avec vous, donc je voulais mentionner quelques choses qui m’ont dérangé ces derniers temps », a écrit Charli dans un communiqué officiel. « Je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit en ce moment. Je sais que les réseaux sociaux ne sont pas une oasis de gentillesse et de positivité, mais en général je me sens toujours en sécurité avec toi, » décris.

à droiteJ’ai remarqué des gens vraiment en colère ces derniers temps – choisir les chansons que j’ai décidé de sortir, la façon dont j’ai décidé de mener une campagne, les choses que je dois faire pour financer la meilleure tournée que j’ai jamais faite. il fait, pour les choses que je dis, ce que je fais, etc. », a poursuivi le chanteur. « J’ai beaucoup lutté avec ma santé mentale au cours des derniers mois, il m’est donc plus difficile de faire face à la négativité et aux critiques quand je les rencontre. Et, bien sûr, je sais que c’est une lutte commune pour la plupart des gens ces derniers temps. jours. »

Il a conclu : « Je voulais vous écrire que je suis là et que je fais de mon mieux pour faire des choses chaudes et excitantes. Et d’autres, encore plus folles, sont encore à venir. »

S’il voulait dire quelque chose, il proposait juste un tweet pendant un moment et quelqu’un d’autre le postait. Il ne pouvait plus le faire seul maintenant.

Comme il se souvenait NMECharli a fait l’objet de critiques en ligne plus tôt cette semaine après avoir annoncé qu’elle se produirait à Las Vegas en mars pour le tout premier festival d’arts musicaux payant de NFT.

