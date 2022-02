Balises d’actualités Flash | leichtathletik.de

15.02.2022



| Remarques

Silke Bernhart

Faits intéressants du monde de l’athlétisme

Quatre athlètes DLV annoncés à Liévin

La réunion sur le terrain de WA Gold à Liévin (France) le jeudi 17 février était très intéressante. En plein milieu : quatre as DLV. Max Hess (LAC Erdgas Chemnitz) a rencontré le Champion d’Europe 2014 Benjamin Compaoré (France) au double saut. Maximilian Thorwirth (SFD 75 Düsseldorf-Süd) a couru cette fois 2 000 mètres, sur 3 000 mètres Mohamed Mohumed (LG Olympia Dortmund) était là. Sara Benfares Allemagne-France (LC Rehlingen) a plus ou moins des matchs à domicile à plus de 3 000 mètres. Des stars comme Grant Holloway (USA ; haies), Jakob Ingebrigtsen (Norvège ; 1 500 m) ou les performances en saut en longueur du champion olympique du triple saut Yulimar Rojas (Venezuela) promettent classe et émotion. Pour la liste des participants…

Saut en hauteur de Banska Bystrica en direct

Les meilleurs sauteurs en hauteur se réunissent chaque année pour une réunion en salle à Banska Bystrica (Slovaquie) – et à nouveau le mardi (15 février). Dans l’épreuve féminine aux côtés de la championne olympique Mariya Lasitskene (Russie) et de six autres finalistes olympiques, la cinquième olympique Eleanor Patterson, d’Australie, a célébré sa première en salle. Chez les hommes, l’athlète sud-coréen Woo Sanghyeok est devenu le favori après s’être retrouvé à 2,36 mètres de Hustopece (République tchèque). European Athletics diffusera l’événement sur YouTube…

Halimah Nakaayi prend la pole position

La championne du monde Halimah Nakaayi (Ouganda) a obtenu l’un des meilleurs résultats lundi à Val-de-Reuil (France) avec sa victoire sur 800 mètres dans un nouveau record du monde de 1:59.55 minutes. Les haies hommes avec Jarret Eaton (États-Unis ; 7,50 secondes) et Pascal Martinot-Lagarde (France ; 7,51 secondes) sont de première classe et passionnantes. Le top huit féminin du 3000 m s’est tenu en moins de 8:50, avec une victoire pour Ayal Dagnachew (Éthiopie; 8:41.32) devant Nadia Battocleti, qui a établi un nouveau record national pour l’Italie à 8:41.72. La deuxième place du saut en hauteur avec 2,16 mètres est revenue à Tobias Potye de Munich. eme / aj

Un combattant polyvalent choisit « l’athlète du mois » d’Europe.

Les fans votent sur les réseaux sociaux Athletics Europe : Le prix européen « Athlète du mois » est décerné à deux athlètes polyvalents en janvier. Le Suisse Simon Ehammer s’est illustré à Aubière (France) fin janvier avec un record mondial de 6 282 points – et un incroyable saut en longueur de 8,26 mètres. Adrianna Sulek, de Pologne, a dominé la liste mondiale lors de la même épreuve au pentathlon avec 4 598 points.

Sprintet Shaunae Miller-Uibo à Birmingham

Vos performances en salle sont rares – samedi prochain (19 février), l’une d’entre elles approche à grands pas : la championne olympique du 400 mètres Shaunae Miller-Uibo (Bahama), partenaire d’entraînement de Gina Lückenkemper avec l’entraîneur Lance Brauman en Floride, donne le coup d’envoi à le WA Gold Meeting à Birmingham (Grande-Bretagne). Au cours de deux épreuves en salle, elle a rencontré la championne olympique mixte polonaise Justyna Swiety-Ersetic et la championne du monde de relais 2015 Stephenie-Ann McPherson (Jamaïque). eme / aj

Temps forts de la saison indoor :

Billets Hallen-DM le 26/27. Sécurisez février à Leipzig !