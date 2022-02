La reconnaissance par la Russie d’un territoire séparatiste en Ukraine serait une « attaque à mains nues », selon França

+



Troupes ukrainiennes (Photo : Getty Images)

ministre des Affaires étrangères La France a déclaré mardi que si Moscou reconnaissait les deux territoires séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine comme des territoires indépendants, cela équivaudrait à une « attaque non armée ».

savoir plus

La chambre basse du Parlement russe a précédemment voté mardi pour demander au président Vladimir Poutine de reconnaître les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, dans la région connue sous le nom de Donbass, où les forces séparatistes combattent les troupes ukrainiennes depuis 2014.

« Si cela était mis en œuvre, ce serait une situation impossible et ce serait une sorte d’attaque à mains nues. Ce serait une violation de la souveraineté de l’Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d’une session parlementaire.

La France, avec l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine, a formé le soi-disant groupe de Normandie, qui a été formé pour mettre fin au conflit dans l’est de l’Ukraine.

Le conflit fait partie d’une crise plus large, les États-Unis avertissant que la Russie pourrait frapper l’Ukraine à tout moment avec plus de 100 000 soldats rassemblés près de ses frontières. La Russie nie de tels plans et accuse l’Occident d’hystérie.

Le Kremlin a déclaré mardi que certaines de ses troupes retournaient dans leurs bases après des exercices près de l’Ukraine et ont bafoué les avertissements occidentaux d’une invasion imminente, mais l’OTAN et les États-Unis ont déclaré n’avoir vu aucune preuve d’une éventuelle désescalade. empêcher. guerre.