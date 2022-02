Mikel Landa s’illumine à la Vuelta a Andaluca

« La seule joie au monde est de commencer. C’est beau à vivre car ça commence toujours, à chaque instant ». Pour cette pensée vitaliste, précise et brillante Cesare Pavesepoètes et écrivains, accommoder le discours Michel Landa, qui aveugle le sujet à la Vuelta a Andalucía, une course qui se déroule du mercredi au dimanche. L’alpiniste de Murgia a recommencé. Vous en avez besoin.

Mauvais 2021 il était furieux contre Landa, percé à travers son corps par un éclair au Giro d’Italia. Impact sur l’asphalte sur le chemin de CattolicaLanda, tordue au sol, dans la douleur, détourne le chemin d’Alava, est crucifiée. Landa quitte le Giro avec la sirène de l’ambulance qui hurle, la bande son. L’accident a causé fclavicule fracturée et côtes multiples. Endommagé. L’année a été fractionnée. Les blessures et les méandres de la rééducation qui ont suivi ont épuisé ses efforts, bien qu’il ait marqué un but Visite de Burgos. La Vuelta le plonge dans une épreuve d’impuissance. Ce ne sera jamais lui. Landa a fermé le cours avec la porte qui claque de frustration.

Troisième à Tirreno-Adriatico derrière un grand Pogacar et excité Van Aert, Landa a atteint le Giro dans des conditions optimales. Puis, dans la cinquième étape, la Corsa rose vire au noir pour elle avant d’atteindre Cattolica, quand le malheur s’empare avec colère du dossard d’Alava. « L’année dernière, j’ai eu une saison très compliquée à cause de la chute du Giro, donc l’un de mes objectifs est d’être à nouveau compétitif », expliquait Landa il y a quelques semaines.

« Il a eu une pré-saison calme, sans aucune crainte. Dans ce domaine, il peut s’entraîner comme il veut. C’est bien. D’où il vient, ce n’est pas petit », ont-ils analysé depuis leur environnement avant que l’homme d’Alava n’enfile une épingle le premier numéro de la campagne.

BONNE FORME

La Vuelta a Andalucía sera un test pour Landa pour voir comment sa condition de performance se compare à ses autres concurrents à l’aube sur le terrain. Le cycliste de lave, qui a prolongé de deux saisons son contrat avec Bahreïn, dont il était le leader, a été contraint de se reconstruire face à des concurrents hors pair qui n’ont pas cédé un pouce de souffle. L’amélioration est constante et continue. Il tourne de plus en plus vite. Concurrence féroce et extrême.

« Mikel n’est pas prêt à gagner, mais il est prêt pour une bonne course. Arrivé sain et sauf en Andalousie. C’est la première étape pour affronter le Giro plus tard », ont déclaré ceux du groupe de cyclistes, qui se concentrent sur la première partie de la campagne pour offrir leur meilleure version du Giro d’Italia, la course qui passionne Landa. L’Italien la course ne peut pas être la meilleure maintenant », ont-ils déclaré depuis leur environnement.

podium de trait rose 2015, l’année du boom, quatrième de l’édition 2019, quatrième du Tour 2017 (à une seconde du podium fermé Romain Bardet) et en 2020, sixième en Grand cercle en 2019, Landa collectionne les belles cartes postales du passé, mais en cyclisme seul l’ici et maintenant compte. Des images nostalgiques et sépia sont gardées en mémoire et contribuent à habiller la conversation après le dîner.

Cependant, le mémorandum n’était pas suffisant. Pas assez pour se nourrir en ce moment, toujours affamé. Landa doit accrocher le manteau de plomb 2021 au cintre de l’oubli pour voler. Avec presque aucun changement au calendrier 2022, le natif d’Alava tentera de reproduire sa meilleure forme en Italie et en France. Landa, en rose et jaune. Avant d’affronter la Vuelta a Andalucía. Là, il a allumé le départ. « Le seul plaisir au monde est de commencer. »

MIGUEL ANGEL LOPEZ, FAVORI

Miguel Angel López se séparer de l’affiche préférée de la moitié andalouse après avoir remporté la dernière édition, encore plus après les pertes Chant d’oiseau, Nibali Cette Valverde. Landa mènerait Bahreïn, mais l’homme d’Alava a exclu une victoire lors de sa première course. Carlos Rodríguezqui est troisième de la Volta a la Comunitat Valenciana, sera un autre nom à suivre, tout comme Michael Woods ou Simon Yates.

Au Portugal commence la Volta al Algarve, où entre ce mercredi et dimanche les visages seront vus Remco Evenepoelvainqueur 2020, Géraint Thomas, Tom Pidcock, Brandon McNulty ou Sergio Higuitaà ses débuts européens après avoir été déclaré champion de Colombie en cours de route. João Rodrigues défendra les victoires remportées en 2021.