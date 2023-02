Le Comité international olympique n’a eu aucun problème avec la Russie et la Biélorussie aux Jeux de Paris, même si ce n’est que sous un drapeau neutre. Cependant, 34 pays s’y sont opposés, dont la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la République tchèque.

Et le Comité olympique tchèque (ČOV) a constitué son groupe d’experts, censé indiquer la manière d’interdire à la Russie et à la Biélorussie de participer aux Jeux olympiques.

« Le groupe de travail, dont la création a été initiée par le Comité olympique tchèque, comprendra des experts en droit et en diplomatie internationale. Ce ne sont principalement pas des sportifs. Nous proposons également l’initiative Gift for Putin pour nommer leurs représentants », a expliqué Czech Porte-parole du Comité olympique Veronika Linková .

WWTP travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères sur cette initiative, qui a confirmé deux membres du panel à Seznam Zprávám.

« La création du groupe d’experts a été coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères, qui aura bientôt une double représentation en son sein – sous la forme du représentant politique Jiří Kozák et du directeur principal des départements juridiques et consulaires Martin Smolek », a déclaré le ministère des Affaires étrangères. porte-parole Daniel Drake.

Ce groupe comprend également d’anciens ambassadeurs

Outre les deux experts du ministère, le groupe comprendra également les anciens diplomates tchèques Michael Žantovský et Petr Kolář. Les deux ont confirmé à Seznam Zprávám qu’ils avaient été approchés et ont accepté l’offre.

« Oui, j’ai été approché et je suis heureux d’aider. Je suis d’accord avec Monsieur le Président (note du rédacteur en chef de la station d’épuration Jiřím) J’ai dit qu’il était nécessaire de prendre une position sérieuse basée sur des arguments juridiques », a déclaré Kolář, qui a été ambassadeur aux États-Unis ou en Russie et est maintenant conseiller du président élu Petar Pavlov.

La République tchèque s’appuie sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte olympique. Par exemple, la Russie a violé la trêve olympique traditionnelle, qui a commencé sept jours avant les Jeux olympiques et s’est terminée une semaine après les Jeux paralympiques, en envahissant l’Ukraine. Même s’il s’agit plutôt d’une tradition mystique, l’Assemblée générale de l’ONU appelle tous les deux ans dans ses résolutions à observer un cessez-le-feu. L’année dernière, la Russie et la Biélorussie ont été expulsées des Jeux paralympiques pour avoir déclenché une guerre.

Mais comme le rappelle Pavel Hamerník, expert en droit du sport européen et international de l’Institut d’État et de droit de l’Académie des sciences, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme s’adressent à l’État, pas au Comité international olympique (CIO). Il appartiendra à la France, en tant que pays hôte des prochains Jeux olympiques, de faire pression sur le CIO pour qu’il l’honore.

« Je vois un argument plus fort dans la propre obligation du CIO d’adhérer à son propre document, à savoir la Charte olympique, ou les principes olympiques. Si le CIO permettait la participation d’athlètes russes et biélorusses, il pourrait violer la Charte, et cette décision du CIO peut faire l’objet d’un recours contre l’invalidité devant le Tribunal arbitral du sport – TAS », a expliqué Hamerník d’une manière.

Le Comité olympique tchèque veut fonder son avis juridique sur le fait que la grande majorité des athlètes russes sont des soldats. Et si leurs pays sont en guerre, ils peuvent être directement impliqués dans la rupture de la paix, ce qui est contraire à la Charte olympique. Par exemple, lors des derniers Jeux olympiques de Pékin, la plupart des médailles russes ont été remportées par des membres des clubs militaires CSKA et Dynamo, bien qu’en tant qu’athlètes neutres.

« Nous voulons empêcher l’utilisation abusive des Jeux olympiques pour promouvoir des régimes dictatoriaux. Par conséquent, le groupe sera chargé d’élaborer des propositions compatibles avec cette approche. En même temps, nous ne voulons pas limiter l’accès des athlètes des deux pays. , qui se sont clairement opposés au régime qui a donné », a ajouté Linková de ČOV.

Qui sont les athlètes neutres

C’est également l’une des questions que le groupe de 34 États a cherché à clarifier après le CIO – comment évaluer une telle neutralité.

Le Comité international olympique a déclaré qu’un athlète qui soutient activement la guerre en Ukraine ne peut pas concourir sous un drapeau neutre. Ainsi, cela pourrait affecter les Olympiens qui étaient membres de l’armée russe. A l’inverse, les sportifs qui s’opposent au régime peuvent participer.

La question est de savoir si l’avis juridique du Comité olympique tchèque aura un impact. Comme l’a lui-même déclaré le président de la WWTP, Kejval, la participation des athlètes russes et biélorusses sera décidée par le comité exécutif du Comité international olympique – mais la République tchèque n’a aucune représentation dans l’organe de 15 membres, et même les Européens ne sont pas inclus. minorité ici.

De plus, le président du CIO, l’Allemand Tomas Bach, cherche à faire participer la Russie et la Biélorussie aux Jeux olympiques, ainsi que le représentant de la Serbie et président du lutteur mondial, Nenad Lalović.

« Nous avons informé le Comité international olympique de nos intentions, mais c’était une initiative tchèque. Le groupe a été créé parce que nous avons vu trois façons d’aborder le problème. Nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qui se passe. Ou simplement exprimer votre opinion. Mais aucun d’entre eux C’est pourquoi nous avons probablement choisi la voie la plus difficile, qui est de préparer les documents pertinents pour une solution juridique diplomatique », a admis un porte-parole de Linková.

Même la position du Comité olympique tchèque n’était pas tout à fait catégorique au début et était plutôt conforme à celle du Comité international olympique. L’Union sportive tchèque a critiqué la WWTP pour cela.

« Le 2 février, l’Union sportive tchèque a approché des experts juridiques internationaux et les a consultés sur la possibilité d’exclure des athlètes russes et biélorusses. Sous certaines conditions, c’est possible. La performance actuelle de Jiří Kejval est un exemple d’alibi tardif. S’il est sincère au sujet de la démarcation claire des athlètes du pays agresseur, juste après le 25 janvier, lorsque le CIO acceptera d’envisager la possibilité de permettre à la Russie et à la Biélorussie de commencer sous un drapeau neutre, il demandera aux associations sportives olympiques tchèques de se tourner vers les fédérations internationales et d’exiger leur l’exclusion », a déclaré le président de ČUS, Miroslav Jansta.

Même l’Agence nationale des sports, qui est l’organisme qui protège le sport tchèque, ne coopérera pas à la rédaction d’un avis juridique sur la station d’épuration.

« Nous avons été informés de cette initiative du Comité olympique tchèque, mais nous prévoyons d’impliquer activement la NSA dans ses activités. À notre avis, la communauté sportive et le public attendaient une position claire et compréhensible du représentant du pays, et nous l’avons fournie, », a déclaré un porte-parole de l’Agence nationale des sports, Jakub Večerka.

Le président de l’organisme Ondřej Šebek et le ministre de l’Éducation Vladimír Balaš ont également signé une demande conjointe des 34 États au Comité international olympique au nom de la partie tchèque.

Précédent sud-africain ou yougoslave ?

Il existe un précédent historique d’exclusion d’athlètes de pays individuels. Le plus célèbre est peut-être l’interdiction de la République sud-africaine en raison de la politique d’apartheid, qui a duré de Tokyo en 1964 jusqu’à son annulation avant les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone.

De même, les athlètes de l’ancienne Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe) n’ont pas pu participer à trois Jeux olympiques consécutifs dans les années 1960 et 1970.

Mais le Comité international olympique a soutenu la Russie et la Biélorussie avec un autre exemple, à savoir les Jeux olympiques yougoslaves en 1992. Même si le pays était sous sanctions internationales à cause de la guerre, leurs athlètes ont été autorisés à participer aux Jeux de Barcelone en tant que neutres.

La Fédération olympique s’est également référée à l’avis d’experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Selon eux, il est discriminatoire pour les athlètes russes et biélorusses d’être exclus des Jeux olympiques sur la seule base de leur nationalité.

Les décisions de chaque fédération mondiale auront un plus grand impact que l’opinion de la partie tchèque. Même si la Russie et la Biélorussie obtenaient la permission de commencer sous un drapeau neutre, elles devraient d’abord se qualifier pour les Jeux olympiques. Même si l’Europe leur a fermé ses portes, l’Asie ne s’est pas opposée à leur participation. Cependant, si les fédérations internationales de sports individuels se penchent sur la question, ni les Russes ni les Biélorusses ne se présenteront aux Jeux olympiques, même s’ils ne se verront de facto pas refuser un départ.