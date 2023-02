Marco Odermatt est le meilleur de France

Les Norvégiens ont eu le plus de médailles, les Suisses le plus d’or, et les Canadiens, qui ont étonnamment amassé quatre médailles, ont fait le plus grand bruit. Mais rien ne domine vraiment cette fois. À une exception près. La star du championnat était le jeune Suisse Marco Odermatt, qui a remporté deux médailles d’or et une médaille de pomme de terre.

Ce qui compte le plus, c’est dans quelle discipline il a remporté la médaille d’or. En descente comme en slalom géant. Dans deux arts du ski très différents. C’est la première fois en 14 ans que quelqu’un fait ça. Auparavant, Aksel Lund Svindal s’était rendu pour la dernière fois en Norvège en 2007 à Are, en Suède. Avant Svindal, quelqu’un skiait à l’époque préhistorique.

Marco Odermatt pourrait écrire le livre « Comment un arc parfait en flammes peut mener à la victoire sur les pistes ».

Même la meilleure skieuse alpine de la planète, l’Américaine Mikaela Shiffrin, n’a pas remporté deux médailles d’or cette année (« seulement » l’or et deux l’argent). Même l’excellente italienne Federica Brignone (or et argent). Même le grand Norvégien Alexander Aamodt Kilde (deux médailles d’argent).

Dans le même temps, dans sa deuxième discipline la plus forte – le slalom super géant – Odermatt payait la taxe de rookie alors qu’il ne terminait « que » quatrième (on s’attendait à ce qu’il gagne). C’est cette performance et l’incroyable adversaire norvégien Kilde qui ont finalement montré à quel point le jeune Suisse est formidable. La médaille de la pomme de terre ne l’a pas abattu au début, au contraire, ce fut un franc succès.

À 25 ans, ce skieur phénoménal a décroché des médailles d’or aux Jeux olympiques et aux Coupes du monde, et a même remporté la Coupe du monde au classement général. Au fait, il a défendu cette année.

La performance d’Odermatt est d’autant plus impressionnante qu’aujourd’hui les coupures entre disciplines sont de plus en plus ouvertes. Il devient de plus en plus difficile d’être universel. Seules des exceptions comme Shiffrin, Kilde, Brignone ou lui-même confirment la règle.