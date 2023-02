Le mégastore multimilliardaire de Babiš est devenu encore plus compliqué. La transaction fait l’objet d’une enquête par le bureau antitrust

L’ensemble de la transaction devait être finalisé en novembre de l’année dernière, mais le processus d’approbation a été retardé. La semaine dernière, le Bureau de la concurrence économique de l’Union européenne a commencé à enquêter sur l’entreprise, a écrit Seznam Zpravy.

« En plus de l’Office antitrust de l’UE, nous attendons toujours l’approbation du ministère français de l’Économie. Pour le moment, la date de clôture des transactions dépend de la rapidité de leur expression », a déclaré Pavel Heřmanský, porte-parole de la holding Babiš, au site Internet. L’Autorité européenne de la concurrence décidera le 13 mars d’approuver la transaction ou de lancer une enquête approfondie.

Contre le rachat de l’entreprise l’an dernier par le groupe Agrofert, dSyndicat de tous les agriculteurs autrichiens. Il s’est plaint auprès des autorités européennes et a insisté, par exemple, sur les demandes d’adoption d’une loi sur la protection des investissements en Autriche.

« L’accord avec Borealis montre clairement que les décisions en faveur des entreprises autrichiennes et la question de la sécurité des approvisionnements autrichiens sont décidées à Bruxelles et à Paris, et non ici. Cette situation doit changer », ont-ils déclaré il y a quelques jours aux journaux autrichiens. Nachrichten de Salzbourg principaux représentants du syndicat des agriculteurs Stephan Pernkopf et Paul Nemecek.

Le syndicat a également engagé un cabinet d’avocats allemand pour lutter contre la vente devant les autorités européennes du cartel. Les agriculteurs autrichiens sont mécontents que la sécurité des approvisionnements du pays dépende entièrement des décisions des holdings tchèques. L’entreprise fournit des engrais principalement aux agriculteurs locaux.