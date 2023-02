Migrants les plus illégaux à venir dans l’UE depuis 2016, la route des Balkans prend vie

Alors que la plupart des personnes arrêtées viennent de Syrie, d’Afghanistan et de Tunisie, le nombre de Syriens double à peu près d’une année sur l’autre pour atteindre 94 000. Dans la majorité des cas de passages frontaliers sans les documents nécessaires, des hommes étaient impliqués, les femmes représentant moins de dix pour cent. Le nombre de cas où des mineurs ont franchi illégalement la frontière a légèrement diminué, à 9 %.

Sur la voie migratoire à travers les Balkans occidentaux, Frontex a enregistré 145 600 cas de tentatives de franchissement illégal des frontières en 2022, soit 136 % de plus qu’en 2021. Le deuxième nombre le plus élevé se trouvait en Méditerranée centrale, avec 102 529, soit 51 % de plus que l’année précédente. Frontex a également enregistré 71 000 cas de personnes tentant de traverser illégalement la Manche de l’UE vers le Royaume-Uni.

« L’UE et les États membres de Schengen ont été confrontés à des défis sans précédent à leurs frontières extérieures. Ils sont liés à la migration organisée par l’État depuis la Biélorussie… et l’invasion de l’Ukraine par la Russie », lit-on dans un communiqué de presse de Frontex.

À la frontière de l’UE avec la Biélorussie, les gardes-frontières ont enregistré 6 127 passages frontaliers non autorisés l’année dernière, soit un quart de moins qu’en 2021, lorsque la crise migratoire dans la région était à son apogée.

L’agence a également rappelé que près de 13 millions de réfugiés ukrainiens ont franchi la frontière du 27e et de la Moldavie après le début de l’agression de la Russie contre l’Ukraine à la fin de l’année. Au cours de la même période, dix millions de citoyens de ce pays d’Europe de l’Est ont traversé la frontière ukrainienne.