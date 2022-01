« Nous avons brisé la glace. » Les talibans négocient aide et droits de l’homme en Norvège

« Les talibans ont fait preuve de bonne volonté. Il a écouté patiemment et a répondu à la plupart de nos préoccupations. Nous verrons s’ils continuent à se comporter conformément à ce qu’ils ont dit », a-t-il déclaré à l’agence afghane. AFP . « Espérons que les possibilités de négociation, de communication et de dialogue s’ouvriront », a-t-il ajouté, selon la chaîne norvégienne. NRK .

Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahideen, a tweeté. « Tous les Afghans doivent travailler ensemble pour de meilleures performances politiques, sécuritaires et économiques. Les participants ont reconnu que la compréhension et la coopération sont la seule solution », a écrit Mujahid.

Pendant ce temps, un groupe d’Afghans a protesté contre les pourparlers devant le ministère norvégien des Affaires étrangères. Participants par station vague allemande ils scandaient le slogan « Non aux talibans » et traitaient les membres du mouvement de terroristes. D’autres manifestations ont eu lieu à Londres et à Toronto, par exemple.

En plus des militants, les talibans doivent rencontrer des diplomates occidentaux et des représentants du gouvernement norvégien au cours de trois jours de pourparlers dans un hôtel au nord-ouest d’Oslo. Le sujet principal était les efforts pour éviter une crise humanitaire en Afghanistan, qui a été aidé par la montée au pouvoir du mouvement radical et le gel ultérieur des comptes extérieurs du gouvernement afghan et la réduction de l’aide humanitaire sur laquelle le pays dépend.