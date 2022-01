Une alliance potentielle entre la Pologne et la France pourrait affecter l’Europe

En 2021, il y aura une augmentation significative des activités internationales du président, en particulier dans les directions régionales et orientales, selon Jakub Kumoch, chef du Bureau de la politique internationale de la présidence. Il a souligné que le rapprochement des relations franco-polonaises donne de l’espoir pour la nouvelle ouverture du Triangle de Weimar.

Le chef du Bureau de la politique internationale de la présidence a souligné dans une interview au PAP que cette année les actions du président se sont intensifiées. Comme il l’a souligné, il a de nombreuses directions, mais il est particulièrement important dans les directions régionales et orientales. « Cela concerne la menace posée par les politiques agressives du régime de Loukachenko envers ses voisins et la situation autour de l’Ukraine – sous la pression croissante de la Russie et la menace d’une escalade de la guerre qui dure depuis 2014 », a-t-il déclaré. « Le président est en train de construire un consensus entre les pays de la région, donc beaucoup de ses discussions ont un aspect sécuritaire très fort », a ajouté Kumoch.

à droiteLe point culminant a été une conversation entre les dirigeants des Neuf de Bucarest et le président américain Joe Biden, au cours de laquelle la Pologne a émergé au nom de plusieurs pays de la région, convainquant les États-Unis d’être fermes vis-à-vis de la Russie et de garder la porte de l’OTAN ouverte à l’Ukraine. Le premier signal des États-Unis après le discours d’Andrzej Duda était très optimiste. Tout d’abord, l’idée de parler à la Russie sous le format de quelques pays de l’OTAN a été abandonnée – semble-t-il – et les demandes plutôt impudentes du Kremlin ont été rejetées », a déclaré Kumoch.

Il a rappelé qu’Andrzej Duda, dans le cadre d’une politique orientale renforcée, était impliqué dans le soutien à l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, et apportait également un soutien « très fort » aux forces démocratiques biélorusses, dirigées par Sviatlana Cichanouska. « Cela a commencé par un message de solidarité pour la Biélorussie à la fin du mois d’août, que le président Duda, en tant que premier président de l’histoire polonaise, a prononcé en partie en biélorusse, s’est terminé par de nombreux entretiens et apparitions conjointes de Duda et Cikhanouska au Sommet sur la démocratie et une déclaration de soutien supplémentaire aux réfugiés. La politique biélorusse », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les relations avec nos partenaires lituaniens, lettons et estoniens se sont « prodigieusement » développées au cours de cette période et qu’il y a eu de nombreuses consultations dans des formats multilatéraux et bilatéraux.

à droiteDans le cadre de la sécurité régionale, le président entretient également des relations étroites avec la Turquie. La Turquie possède l’une des plus grandes armées de l’OTAN et une économie au potentiel énorme. Comme la Pologne, Ankara soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine et partage des vues très similaires sur l’aile orientale de l’OTAN. Il y a un grand potentiel de coopération économique ici, mais aussi dans le domaine de la défense », a déclaré le chef du BPM, soulignant que le président entretient de très bonnes relations avec le président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre Kumoch a également souligné qu’avec la Commission européenne, la Pologne avait persuadé la Turquie de mener des actions alliées visant à limiter les effets de l’attaque hybride de Loukachenko. « La Turquie entretient de bonnes relations avec Alexandre Loukachenka, mais à cet égard a fait le choix clair de soutenir son allié, à savoir la Pologne », a-t-il déclaré.

Le ministre présidentiel a également évoqué l’Initiative régionale des Trois Mers qui, comme il l’a souligné, était et reste le projet personnel du président Duda. « L’Initiative des Trois Mers a fait ses preuves au niveau international, soutenue aujourd’hui par les États-Unis et l’UE, si importante que de nombreux pays en dehors de l’UE veulent travailler avec elle. Il s’agit de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Turquie, de l’Ukraine, de la Moldavie et des pays des Balkans occidentaux. Nous développons actuellement une formule pour cette collaboration », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les activités non régionales, Kumoch a rappelé que l’année dernière, le président avait participé aux sommets de l’OTAN et aux sessions de l’Assemblée générale des Nations unies, participé au sommet du groupe Arraiolos, réuni les présidents des pays de l’Union européenne et pris part aux sommets mondiaux organisés par la Maison Blanche des Représentants, y compris au Sommet de la Démocratie.

Kumoch a souligné que lors de l’escalade de l’attaque hybride de Loukachenka en consultation avec le gouvernement, le président « a pris lui-même l’initiative d’obtenir un soutien pour l’action polonaise ». « Après l’attaque massive à la frontière polonaise, il a rencontré, entre autres, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le rassurant sur son engagement personnel envers les États baltes, qui, de l’avis du président, sont les plus vulnérables aux provocations russes. C’est très bien que Stoltenberg et Ursula von der Leyen aient rendu visite à nos partenaires baltes peu de temps après », a déclaré le ministre présidentiel.

Duda s’est entretenu à plusieurs reprises – principalement sur la sécurité – avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Elle n’arrêtait pas de lui dire, incl. sur la situation à la frontière polono-biélorusse et avait le soutien de l’Allemagne. Il a également effectué une visite de travail à Paris, où il s’est entretenu avec Emmanuel Macron de la sécurité et de la coopération énergétique. Les deux présidents ont également eu deux autres entretiens, dont un face à face lors de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

à droiteLa restauration des relations franco-polonaises laisse espérer la nouvelle ouverture du Triangle de Weimar. À mon avis, ce format manque toujours d’une composante polono-française. Je l’appelle +compas Braque de Weimar+ : c’est un format basé sur des relations franco-allemandes et polono-allemandes très intenses, mais sans composante politique et économique polono-française. Du coup, de nombreux observateurs pointent du doigt le dysfonctionnement du Triangle – ce que juge le patron du BPM.

Il a assuré que la Pologne était très intéressée à coopérer avec la France et l’Allemagne dans la formule actualisée du Triangle de Weimar. « Nous pensons que l’avenir de l’Union européenne passe par le dialogue, et le Triangle peut être un instrument très utile », a-t-il déclaré.

Kumoch, résumant les six derniers mois au cours desquels il a dirigé le bureau du président de la politique internationale, a reconnu qu’il s’agissait d’une période très intense au cours de laquelle l’agression hybride de Loukachenko a eu lieu et de multiples sources de menace sont apparues, et en même temps, des relations avec de nombreux pays, tant à l’Est qu’à l’Ouest, à l’Est, ressuscités, et en Europe occidentale. « Le président m’a confié les fonctions de secrétaire d’État et de chef du BPM à un moment où l’intensification des activités dans le domaine des activités extérieures était très forte. Je suis très heureux de pouvoir le soutenir autant que possible avec mon incroyable équipe. C’est un service honorable rendu au pays, qui donne satisfaction à chaque diplomate », a-t-il déclaré.

PAP/ as/