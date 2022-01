Depuis la France: l’accord de Mbappe a peut-être explosé – France

Kylian Mbappé devrait rester au PSG. ©AFP / FRANCK FIFE

Le champion du monde de football français Kylian Mbappe, courtisé par le Real Madrid, pourrait rester au Paris Saint-Germain.

Les négociations interrompues lundi matin, rapportent les journaux sportifs Équipe. Le Real Madrid ne veut pas poursuivre les négociations. Si rien ne change, le joueur de 22 ans restera à Paris jusqu’à la fin de la saison. La période de transfert se termine mardi. Selon les médias, le Real aurait offert plus de 180 millions d’euros.

Comme Équipe a écrit, le club n’a pas pu parvenir à un accord malgré plusieurs offres. L’offre finale de 170 millions d’euros plus un bonus de 10 millions d’euros s’est terminée lundi soir à 18 heures. Du côté espagnol, on dit qu’ils n’ont pas reçu de réponse du PSG, mais ont verbalement introduit une nouvelle offre de 200 millions d’euros dans le jeu, qui n’a pas non plus reçu de réponse positive. Selon le rapport, la France a rejeté la dernière offre et a simplement déclaré que les conditions avancées pour se séparer de Mbappe étaient auparavant inadaptées.

Cela a été dit à haute voix depuis l’environnement réel Équipe, vous ne monterez pas plus haut. Ainsi Mbappé, dont le contrat expire en juin 2022, jouera la saison à Paris à moins que l’un des clubs ne change d’avis mardi soir. Mbappe était dans la formation de départ du match de championnat au Stade de Reims dimanche soir et a marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 sur les leaders de la Ligue 1.