Beaucoup de mouvements pacifistes qui ont émergé en Occident ont une particularité remarquable. En plus de protester contre la guerre de plusieurs manières, il s’est spécifiquement tourné vers les efforts de son propre pays pour se défendre. Ainsi, pendant la guerre froide, elle a en fait affaibli les défenses contre l’Union soviétique, aujourd’hui contre le successeur de cette malheureuse unité, le Russe Poutine.

Lorsque la Russie a commencé à rassembler plus de 100 000 soldats à sa frontière avec l’Ukraine ces dernières semaines, c’était comme si un tel mouvement était inondé d’eau vive. Il n’est pas surprenant que leurs représentants dans notre pays aient été au premier rang de tous les capitulants devant Moscou à la tête des communistes. Abadi Jaroslav Kojzar contre Bonjour journal le 12 février, il écrit : « J’ai pleinement assumé le rôle de surhumains américains et je me suis rendu compte qu’ils voulaient en fait une éventuelle entrée des troupes russes en Ukraine. C’est pourquoi ils ont exhorté Zelenský à donner l’ordre de provoquer. Et ils lui ont donné des armes et des munitions Et si le scénario fictif se réalisait vraiment et que les Russes répondaient à d’éventuelles provocations ukrainiennes, ils laisseraient Zelenský « debout », mais ils saisiraient rapidement les opportunités commerciales que la Russie a laissées derrière eux. impulsion et commencer à cracher plus de munitions et de missiles. Il vendra les obsolètes à l’Europe et passera à autre chose.

Bien que le mouvement No to Base ne soit pas aussi ancien que le camarade Kojzar, il se souvient de ses luttes contre les radars américains. Au leur site Le 21 janvier, des militants ont réclamé un référendum de soutien à l’Ukraine : les citoyens ont-ils le droit de commenter les déclarations et les intentions de la députée Jana Ernochová (en même temps que ministre de la Défense, conseillère pédagogique à Prague 2) de faire don d’équipements militaires, de munitions, d’artillerie des obus ou des grenades vers l’Ukraine ? Le gouvernement a-t-il soumis une lettre aux citoyens ukrainiens contenant les exigences ? Les citoyens ne savent rien de son contenu – ou le gouvernement pense-t-il qu’il n’y a rien pour les citoyens ? À qui appartient réellement la République tchèque ? 108 législateurs et gouvernements ?

Le mouvement tchèque pour la paix a pris la parole et a appelé à des manifestations fin janvier. « En réponse aux événements actuels, le Mouvement tchèque pour la paix, une organisation membre du Conseil mondial de la paix tchèque, avec le soutien d’un certain nombre d’autres organisations, organise des manifestations contre les livraisons d’armes à l’Ukraine et les politiques pro-guerre du gouvernement tchèque. et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. » , anti-guerre et anti-impérialiste ». Et encore une chose : « Il a été fondé (Mouvement tchèque pour la paix, éd. Note) dans le cadre d’une lutte victorieuse contre les tentatives d’établissement d’une base militaire américaine en République tchèque. Il est membre du Conseil mondial de la paix. Il a publié le magazine Mírový zpravodaj. «

Ils ont donc de quoi être fiers.

documents parlementaires, où les Casques bleus pro-Moscou se pressent désormais comme des combattants contre les mesures d’hygiène jusqu’ici, ils ont évoqué une interview de Martin Konvička le 13 février. Comme les hordes islamiques n’étaient toujours pas apparues et que le professeur agrégé Konvickka ne pouvait pas « les réduire en farine de viande et d’os », comme il le pensait autrefois, il a expliqué que la Russie ne voulait certainement pas la guerre : « Mais je ne pense pas que la Russie interviendrait en Ukraine. Occuper une autre partie de l’Ukraine, sinon la totalité de l’Ukraine, n’impliquera que la nécessité de gérer et de justifier l’État, ce que personne ne peut évidemment du tout… Réalisons que la Russie, contrairement à l’Occident, n’est actuellement pas qui vivent une crise économique, sociale historique et morale nous enseignent que les guerres sont provoquées par des pays ou des civilisations qui se trouvent dans des crises existentielles et souhaitent détourner la population des problèmes intérieurs avec de petites guerres sales – pas par des civilisations et des pays qui ont lutté pour se remettre de problèmes existentiels.

Le juge peut mettre fin à la lecture directe de la phrase que la Russie ne connaît aucune crise. Par exemple, un scientifique peut s’intéresser aux statistiques sur la façon dont les gens vivent en Russie. Même les officiels n’ont pas l’air bien.

Le même jour, Ivan Vyskočil, qui plaisantait sur la visite du ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsk en Ukraine, ne devrait pas être en reste : « Mais notre brave ministre des Affaires étrangères est devenu le roi des comédiens. Son incroyable photo de combattant en casque et gilet pare-balles nous a bien amusés. Peut-être que les journalistes lui ont fait ça exprès. La vue de Juda armé me déchire presque le diaphragme et je ne suis pas seul.

pâle envie. Personne ne fuira la peur d’Ivan Vyskočil.

Comme si les messieurs étaient d’accord, il a également écrit le 13 février Aller à contre-courant Petr Hájek : « L’ampleur de la propagande de guerre américaine et britannique a dépassé toutes les limites imaginables. Au point que des psychopathes annoncent la date du début de la guerre. Cela aurait dû arriver ce mercredi. Ce n’est pas seulement une tentative de provoquer la Russie – mais montre qu’il est impossible de provoquer, ce qui a exaspéré les Anglo-Saxons.

Les Anglo-Saxons étaient encore plus sophistiqués que prévu lorsqu’ils ont réussi pour la première fois à forcer Poutine à retirer cent mille soldats à la frontière. Comment le dangereux Occident l’entraînerait-il dans cette guerre s’il n’y avait pas de soldats russes là-bas ? Mystère.

Les penseurs sont fortement d’accord dans leur thèse de base. Sur le site Internet Première édition « Security Analyst » Jaroslav Stefec (également le 13 février, jour fructueux, l’auteur est né) parle du président français Macron et du chancelier allemand Scholz : « Jde manière touchante alors que les deux hommes jouent des politiciens indépendants et puissants, ils font des allers-retours entre le Kremlin et Washington, suppliant Biden, ici Poutine, de se retirer et d’essayer d’éviter le désastre. C’était inutile, bien sûr, parce que la Russie n’avait vraiment nulle part où se tourner et que les États-Unis avaient besoin d’une guerre pour détourner l’attention de leurs problèmes politiques intérieurs à peine solubles et les « guérir » en investissant dans une Europe brisée. Ou du moins en Europe, complètement coupée de l’approvisionnement en gaz, pétrole, uranium et autres matières premières de base en provenance de Russie, vêtements, biens de consommation et électronique en provenance de Chine, affamée et congelée, mais ‘Green Friendly’. »

Outre ces fantassins, on peut aussi citer les grands généraux de la paix, comme Milos Zeman et Vaclav Klaus, l’ancien Premier ministre Jiri Paroubek, l’ancien ministre et ambassadeur Jaroslav Basta, qui nous assurent encore que la Russie n’est pas une menace et en même temps temps ajouter les mots – des mots durs à l’attitude de l’Occident. .

Où sont passés ces gens ?

S’agit-il d’un réveil spontané de gens « bien-pensants » liés d’une manière ou d’une autre à l’ignorance collective mystique, dont le contenu coïncide justement avec la politique officielle de Moscou ? Cela est difficile à déchiffrer même pendant la guerre froide, lorsque les militants et leurs associés ont protesté non pas contre les missiles soviétiques qui les visaient, mais contre les missiles américains censés les protéger. Bien sûr, cela en vaudrait la peine si des manifestations contre les missiles soviétiques étaient diffusées dans les pays du Pacte de Varsovie, mais rien de tel ne s’est produit. Si c’est le cas, une telle protestation durerait environ une minute.

V Le New York Times John Vinocur a écrit le 26 juillet 1983 : « Outre les sensibilités politiques intérieures, un autre problème reconnu par les responsables du contre-espionnage était l’ambiguïté de l’implication soviétique dans ce que le KGB appelait « l’action active » – ​​des opérations visant à créer un effet politique à l’étranger, par opposition à la collecte d’informations. sur les armes, la politique et la technologie.

L’année dernière (1982), la Central Intelligence Agency des États-Unis, lors de sa démission au Congrès, a reconnu sa situation difficile et s’est jointe aux déclarations d’autres services de renseignement occidentaux. « Les opérations d’influence politique étaient la partie la plus importante mais la moins comprise de l’action soviétique active », a-t-il déclaré. « Ils sont difficiles à suivre et à gérer car ils tombent dans la zone grise entre l’échange légitime d’idées et les opérations d’action active. »

En mars de l’année dernière (1982), le Federal Bureau of Investigation a déclaré dans un rapport à un comité du Congrès : « Nous ne croyons pas que les Soviétiques obtiendront un rôle dominant dans le mouvement américain pour la paix et le gel nucléaire, ou qu’ils contrôleront directement ou manipuler ce mouvement.’ Le FBI a ajouté: « Il est très difficile de déterminer dans quelle mesure diverses organisations et coalitions de paix ont été influencées ou manipulées par l’Union soviétique. »

En Europe occidentale, selon certains membres du personnel de contre-espionnage, les efforts d’influence étaient en grande partie gérés par le Parti communiste local. Selon eux, l’influence soviétique sur le mouvement était là, mais souvent – au sens juridique – tout à fait légale. Il n’y a aucune raison pour que les agents du KGB entrent là où les agents locaux du Parti communiste peuvent suivre les instructions du Département international du Comité central du Parti communiste soviétique. »

En d’autres termes, les militants agissent dans l’intérêt de Moscou, mais il est difficile de leur prouver quoi que ce soit. Dans une démocratie, il est possible pour quelqu’un de protester contre les politiques de défense de son propre gouvernement, et rien ne lui arrivera parce que cela pourrait arriver là-bas. Lorsque le Parti communiste local, qui est légal et soutenu par Moscou, fait cela, il n’y a pas grand-chose à faire. C’est un abus classique de la démocratie et de la liberté d’expression contre elle-même. Bien sûr, il serait intéressant d’explorer les différents liens personnels et flux de trésorerie possibles (à travers une chaîne de sujets en tout genre), mais au final, leur étrange idéologie a suffi à motiver de nombreuses personnes à servir une puissance étrangère. Peut-être plus d’espoir que s’ils « faisaient demi-tour », on leur trouverait des marchands de journaux dans la nouvelle province.

La peur de la guerre est naturelle. Ce n’est pas naturel de piquer volontairement un ours dans la tête. Et il serait naïf de penser que lorsqu’un ours mange son voisin, il ne va pas le digérer tout de suite et se lancer à nouveau dans une quête de proie. Mais ils ne seront pas naïfs. À tout le moins, ils étaient guidés et ne se souciaient pas d’avoir choisi un côté quelque peu douteux. C’est bien qu’ils ne se cachent plus avec rien et nous savons qui c’est.