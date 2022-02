Les convois de style camionneur canadien interdits de Paris et de Bruxelles

Bien qu’on ne sache pas combien de personnes se présenteront, les autorités françaises et belges se préparent à une arrivée indisciplinée. La police parisienne, citant le risque de troubles publics, a déclaré que les manifestants ne seraient pas autorisés à entrer dans la capitale – et a averti que les auteurs pourraient être condamnés à deux ans de prison, une amende de plus de 5 000 dollars et la suspension du permis de conduire. Plus de 7 000 policiers ont été déployés dans la capitale française. De même, Bruxelles compte « tirer » les gens hors de la ville, et la sécurité belge gardera les frontières.

Ces préparatifs mettent en lumière la nervosité des capitales occidentales alors que le monde regarde un petit groupe radical faire des ravages au cœur de la démocratie libérale.

Les manifestants canadiens utilisent une grande plate-forme pour paralyser des parties d’Ottawa et fermer les passages frontaliers critiques aux États Unis. Le département américain de la Sécurité intérieure a averti que le blocus américain pourrait affecter le Super Bowl de dimanche et le discours sur l’état de l’Union du président Biden le 1er mars.

En Europe, comme ailleurs, le mouvement est un mélange de frustration sévère avec des politiques pandémiques et anti-establishment plus extrêmes, et même des vues apocalyptiques.

Régine Briquez, 66 ans, une praticienne en médecine alternative de Belfort, en France, a manifesté contre le permis de santé délivré par le gouvernement pour l’été et prévoit de se rendre à Paris puis à Bruxelles pour protester. « Je veux retrouver ma liberté », a-t-il déclaré.

Les communiqués de presse d’autres membres du convoi français ont appelé à une réduction de la taxe sur le carburant – une préoccupation majeure pour les manifestants du gilet jaune – ainsi qu’à la dissolution du parlement et à la démission massive du gouvernement Macron.

Sur plusieurs chaînes de Freedom Convoy, des vidéos de manifestants canadiens souriants sont mélangées à de la propagande anti-vaccin, des clips de Tucker Carlson et des mèmes anti-mondialisation.

Comme le dernier complot importé en Europe, QAnon, le mouvement Freedom Convoy offre un terrain d’entente pour divers groupes « anti-système » dans différents pays, a déclaré Chine Labbe, rédacteur en chef de Newsguard, une start-up qui évalue la fiabilité des informations en ligne. sources et pistes de désinformation.

Au fur et à mesure qu’ils organisent des convois et échangent du contenu, certains groupes se radicalisent, a déclaré Labbe. Objectif : « remettre en question la démocratie elle-même ».

Les résidents d’Ottawa comme Joycelyn Sinclair Bates ont dû faire face à des klaxons incessants et à des gaz d’échappement alors que les manifestations anti-vaccins se poursuivent. (Zoeann Murphy, Drea Cornejo / Le Washington Post)

Les appels à un «convoyage européen de la liberté» sont venus après les premières manifestations à Ottawa.

Le dépliant numérique a été publié sur Twitter en janvier. 31 est appelé groupe local Bloquer toutes les capitales européennespuis s’est rendu massivement à Bruxelles, le centre de l’Union européenne, pour protester contre le « régime tyrannique ».

Le groupe d’affiliation a énormément grandi au cours des deux dernières semaines. L’un des groupes Facebook français du convoi compte actuellement plus de 300 000 membres. Sur Telegram, une application de messagerie populaire parmi les groupes d’extrême droite, la chaîne de convoi mondiale et européenne compte des dizaines de milliers de membres. Ceux qui rejoignent sont rapidement dirigés vers des chaînes locales dans plus de deux douzaines de pays.

On ne sait pas dans quelle mesure la mobilisation représente un véritable enthousiasme populaire. Plusieurs groupes ont récemment changé de nom, essayant apparemment de capitaliser sur l’intérêt pour le cas canadien.

Par exemple, fin janvier, l’animateur des groupes Telegram pour les « non vaccinés » en France et en Belgique a écrit que le nom du groupe et des autres membres du réseau avait été changé au profit du « Convoi Liberté » pour « faciliter une plus grande coopération internationale et accélérer son mouvement. » . » «

Le siège d’Ottawa a été soutenu et façonné par l’extrême droite américaine. Alors que les chercheurs n’ont pas encore trouvé de liens financiers clairs entre les acteurs américains et les organisations européennes, l’extrême droite européenne adopte et adapte souvent le contenu américain – et vice versa – et les mouvements de convoi ne sont pas différents.

Lisa-Maria Neudert, chercheuse à l’Oxford Internet Institute qui suit le mouvement anti-blocus européen, en particulier en Allemagne, a déclaré que du matériel en anglais provenant de médias d’extrême droite américains et de sites Web sur la théorie du complot était distribué à des groupes germanophones.

« Ce groupe Telegram a l’habitude de regarder ce qui se passe aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Filmé à Port Huron, Michigan, février. 8 montre une file de camions bloqués sur une autoroute alors que les manifestants continuent de bloquer le passage frontalier canado-américain. (Reuters)

On ne sait pas si l’organisation du convoi se traduira par des actions concrètes au-delà de ce que l’Europe a vu.

En 2018, les inégalités sociales et la colère face à un projet de taxe sur les carburants en France ont contribué à l’émergence Mouvement des gilets jaunesun soulèvement contestataire qui a déclenché des mois de manifestations – parfois violentes et destructrices – dans les rues des villes françaises.

Pendant la pandémie, plusieurs groupes de gilets jaunes ont rejoint le mouvement anti-blocus, qui comprend tous les sceptiques des vaccins, les opposants aux mesures sanitaires de la pandémie et les groupes d’extrême droite.

Ces derniers mois, il y a eu de grandes manifestations contre les mandats de vaccins et de passeports dans plusieurs capitales européennes. Jour de janvier. Le 23, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles, certains se sont heurtés à la police.

« Le convoi n’est pas simplement apparu », a déclaré Jacob Davey de l’Institute for Strategic Dialogue, un groupe de réflexion basé à Londres qui étudie l’extrémisme. « Il est issu du mouvement anti-vaccin et anti-confinement de longue date dans divers pays. »

À ce jour, la France semble être le lieu le plus actif pour poursuivre le convoi de la liberté, plusieurs groupes se dirigeant déjà vers Paris malgré les avertissements de la police.

Le candidat d’extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen a déclaré avoir « compris » les motivations des manifestants.

Le président Emmanuel Macron appelle à la paix. Il a déclaré au journal Ouest France qu’il était important de protéger le droit de manifester, « mais nous avons besoin d’harmonie et de beaucoup de bonne volonté collective ».

Antoine Bristielle de la Fondation Jean Jaurès, un groupe de réflexion français de centre-gauche, a déclaré qu’il semblait peu probable que le mouvement paneuropéen se poursuive, notamment parce que coronavirus Des restrictions sont appliquées au niveau national. Et beaucoup d’entre eux sont supprimés.

Et la France ? « Nous devrons attendre de voir ce qui se passe en France dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

