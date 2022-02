Il a tué dans une caserne de pompiers: il a été condamné à perpétuité pour deux meurtres

Mercredi 6 octobre, Martin C. (38 ans) a entendu les verdicts pour deux meurtres, qu’il n’a bien sûr pas voulu entendre. Ortel a parlé du tribunal de district de Trencin et a semblé ferme : vivant. Le prévenu a fait appel sur-le-champ.

Deux couples mariés pleurent leur fils. Il y a deux ans, dans une caserne de pompiers à Horovce, en Slovaquie L’accusé a tiré sur deux jeunes hommes, Jakub († 20 ans) et Martin († 22 ans), et a blessé une autre personne, Jakub. Initialement, le tireur n’a été condamné qu’à 25 ans, mais la cour d’appel a renvoyé l’affaire, a écrit le site Web. TVnoviny.sk.

Martin C. a avoué avoir tiré sur deux personnes au début du procès, par conséquent, sa peine initiale n’était que de 25 ans derrière les barreaux. Mais maintenant, l’auteur quitte le tribunal avec une décision beaucoup plus ferme, car cela finit par l’alourdir à la fin avis de psychologues et de psychiatres.

Avant le début du classement de jeudi, l’homme a demandé que son avocat soit remplacé, mais le tribunal n’a pas obtempéré, mais a jugé la décision non fondée.

Jakub, qui était le seul de ses trois amis à avoir survécu à la fusillade, selon le site de télévision JOJ Noviny.sk le premier tiré par l’agresseur. Jakub montre une grande cicatrice sur son ventre devant la caméra, laissé après une blessure et une opération.

Il court vers le bunker, dit qu’il ne se souvient de rien

L’agresseur s’est enfui de la forêt après avoir tiré, où il avait construit un réseau de bunkers. La police l’a trouvé dans l’un d’eux après huit heures.

Selon les procureurs, les paroles du condamné selon lesquelles il ne se souvenait de rien et regrettaient ses actes n’étaient qu’une déclaration délibérée. Les experts affirment que l’ivresse du délinquant n’a pas affecté sa capacité de contrôle ou de reconnaissance. Sa défense, qu’il a tout fait par accident et ne sait pas pourquoi, ne tient donc pas devant le tribunal.