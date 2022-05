Nico Pino termine cinquième du classique Grand Prix de Pau en France

Pilote chilien Nico Pino obtient les meilleurs résultats dans une voiture de formule depuis que cette catégorie a commencé à fonctionner en 2020 avant la pandémie, enfin cinquième lors de la deuxième journée de l’Euroformula Open au Grand Prix de Pau, France.

Ce résultat a un double avantage, d’une part le pilote national a 17 ans aucun problème de confiance ou de sécurité après dans la Course 1, il a heurté la barrière avec le Britannique Frederick Lubin, lorsque ce dernier l’a percuté par derrière alors qu’il tentait de le dépasser dans une manœuvre qui s’est soldée par une pénalité pour le Britannique. En revanche, Pino a connu une journée solide, se qualifiant cinquième et terminant à la même position dans la Course 2 à un rythme élevé.

Autre atout, il est capable d’aborder avec confiance un circuit très complexe comme celui de Pau, qui en plus d’être un circuit mythique, où sont célébrés les grands pilotes de Formule 1, Il s’agit d’un tracé de rue qui exige le maximum pour les pilotes, car un minimum d’erreurs signifie hors compétition.

Auparavant Première expérience de Pino sur ce type de circuit et non seulement il a pu continuer à courir pendant les 26 tours d’essai, mais il l’a fait à grande vitesse. Malgré quelques problèmes au début, le Chilien avait un rythme soutenu, est resté compétitif tout au long de la course, attaquant et défendant de manière formidable, terminant la journée qui lui a permis de marquer des points importants au début de la saison désormais en mouvement de l’Euroformula Open. sur le circuit Paul Ricard le 22 mai.

« Nous sommes très satisfaits du résultat et de la façon dont nous avons progressé et évolué dans la compétition. La course a été très difficile, la température sur la piste a beaucoup augmenté dans les dernières minutes, ce qui a fait que la voiture a un peu perdu l’équilibre aussi. comme une grosse demande physique, mais nous avons su rester forts et terminer à la cinquième place. Nous sommes partis satisfaits et pensons déjà à notre prochain rendez-vous« , a déclaré Pino de France après avoir terminé la course.